Делегації США показали в Україні перші потенційні родовища за угодою про надра

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

"Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні", - зазначив він.

За його словами, вони оглянули Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які сторони розглядають для портфеля проєктів Фонду.

"Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки", - зазначив Соболев.

Він нагадав, що Україна – один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І має величезний попит, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки.

Нагадаємо:

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

Свириденко оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.