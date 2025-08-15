У Росії скоротять 70% працівників великого суднобудівного заводу

У Хабаровську скоротять 70% працівників суднобудівного заводу через відсутність замовлень.

Про це пише The Moscow Times.

Об’єднана суднобудівна корпорація РФ оголосила про звільнення 70% персоналу Хабаровського суднобудівного заводу.

Зазначається, що скорочення планують завершити до 31 жовтня 2025 року.

Якщо у 2023 році на підприємстві працювали понад 500 людей, а у 2024 році — 293, то після скорочень залишиться близько 90 співробітників.

За словами російських експертів, підприємство занепадає через віддаленість від постачальників металу та комплектуючих, застаріле обладнання, високу собівартість і тривалі строки будівництва суден.

У 2024 році виторг заводу знизився на 72%, збиток перевищив 638 млн руб (понад 7 млрд дол), а чисті активи залишаються від’ємними вже три роки. Російські аудитори попереджають, що робота підприємства перебуває під загрозою зупинення.

Нагадаємо:

На суднобудівному заводі "Вимпел" у Рибінську (РФ) почалися звільнення через фінансові труднощі.