Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії. Про це йдеться в повідомленні Білого дому. Згідно з указом, таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на ринок США, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Зазначений захід стосується імпорту з Індії товарів, що мають зв'язок із російською нафтою.

Указ є частиною стратегії США щодо тиску на країни, які продовжують торгівлю з Росією, зокрема, щодо нафти, яка видобувається в Російській Федерації. Як зазначається, Індія, одна з найбільших імпортерів російської нафти, поки що підпадає під ці санкції.

Рішення президента Трампа також передбачає подальший моніторинг і можливість внесення змін до заходів економічного тиску, залежно від розвитку ситуації на міжнародній арені.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що він значно підвищить тарифи на Індію через її закупівлю російської нафти.

Індійські акції впали після поновлення президентом США Дональдом Трампом погроз про введення жорстких мит на товари з Індії через закупівлі російської нафти.

Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп анонсував введення 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті за рахунок альтернативних джерел, якщо поставок з Росії торкнуться вторинні санкції.

Танкери, що потрапили під санкції США, почали з'являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту в Індію, яка зараз фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.

5 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що планує "значно" підвищити мита на індійський імпорт вже протягом 24 годин через те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту.