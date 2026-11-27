Росія на шість місяців заборонить експорт гречихи, щоб захистити внутрішні запаси на тлі подорожчання крупи майже на 18% від початку року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обмеження набуде чинності через добу після офіційного опублікування постанови. Уряд РФ пояснив рішення необхідністю підтримати стабільність внутрішнього продовольчого ринку.

Ціни на гречку зростають після посухи на Алтаї — ключовому регіоні її вирощування. Запаси скоротилися майже на третину порівняно з минулим роком, зазначає агентство з посиланням на "Інтерфакс".

За даними Росстату, гречана крупа подорожчала в роздрібних мережах майже на 18% від початку року. Це один із найбільших стрибків цін серед продуктів харчування — після яєць, курятини та замороженої риби.

Bloomberg зазначає, що Росія неодноразово застосовувала експортні заборони, квоти та мита, щоб зберегти внутрішні запаси продовольства й стримати ціни.

Заборона не поширюватиметься на країни Євразійського економічного союзу, окуповані Росією грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію, гуманітарну допомогу й постачання за міжурядовими угодами.

Нагадаємо:

Ще восени 2025 року росіяни почали скорочувати купівлю базових продуктів. Продажі молока, свинини, гречки та рису у вересні–жовтні тоді знизилися на 8-10%.