Уряд Росії на тлі атак українських безпілотників по російських нафтопереробних потужностях продовжив заборону на експорт пального для реактивних двигунів з 1 грудня 2026 року до 31 березня 2027 року.Про це повідомляє The Moscow Times.

"Уряд продовжує роботу щодо підтримки надійного та безперебійного забезпечення внутрішнього ринку паливом. Підписано постанову про заборону експорту палива для реактивних двигунів, у тому числі придбаного на біржових торгах", - йдеться у повідомленні.

Продовження обмежень не стосуватимуться постачання авіагасу в рамках міжнародних міжурядових угод.

Попередня заборона на експорт палива для реактивних двигунів, введена у червні, закінчується 30 листопада.

Нагадаємо:

Обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за понад 20 років, оскільки Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи.