Південна Корея пропонує США партнерство в суднобудуванні, щоб уникнути мит Трампа

Південна Корея запропонувала США партнерство в суднобудуванні як останню спробу укласти торговельну угоду до 1 серпня й уникнути 25% тарифів на експорт.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел, Сеул представив багатомільярдну ініціативу під назвою "Зробимо американське суднобудування знову великим". Деталі проєкту поки не розкриваються, але обидві сторони підтвердили намір співпрацювати в цій галузі.

Південна Корея — одна з небагатьох великих азіатських економік, яка досі не уклала торговельної угоди зі США, тоді як Японія та ЄС уже досягли домовленостей. США йдуть на поступки країнам, які погоджуються знизити торгові бар’єри — зокрема до 15% замість 25%.

Крім суднобудування, Корея пропонує створити фонд для інвестування в американські проєкти, подібний до японського розміром $550 млрд. Також обговорюються питання відкриття південнокорейського ринку для сільськогосподарської продукції США — чутлива тема, яка раніше спричиняла масові протести.

"Ми стикаємося з сильним тиском США", — визнав президентський секретар Південної Кореї У Сан-хо. За його словами, уряд намагається мінімізувати поступки, щоб захистити національну промисловість.

Bloomberg Economics оцінює потенційні збитки для ВВП Південної Кореї без угоди у 1,7%, а невизначеність може збільшити втрати ще більше. Минулого року експорт забезпечив понад 40% корейського ВВП.

Міністр промисловості Південної Кореї Кім Чон-кван вже вирушив до Європи, щоб продовжити переговори зі США на новому етапі.