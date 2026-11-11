Новини 11 листопада: уряд майже обнулив прогноз економіки, санкції проти банків РФ

Про що сьогодні говорили?

Про енергетику. У четвер, 12 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до трьох черг.

Про економіку. Кабінет Міністрів знизив прогноз зростання економіки України на 2026 рік із 1,6% до 0,1%, а на наступний рік очікує зростання лише на 0,4%.

Про податки. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №15262 про 50-відсотковий податок на прибуток для банків.

Про санкції. Посли країн Євросоюзу погодили нові санкції проти 145 фізичних і юридичних осіб, зокрема 50 російських банків.

Про АМКУ. Вищий антикорупційний суд допитав голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого звинувачують у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень.

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