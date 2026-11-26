Норвезький лоукостер Norse Atlantic скасував усі рейси на 26 листопада та попередив, що без термінового фінансування подасть заяву про банкрутство.

Про це йдеться у заяві компанії.

Рада директорів шукає гроші для продовження роботи. Зокрема, компанія веде переговори з інвесторами про можливе поглинання, яке передбачатиме й надання фінансування.

До з'ясування перспектив залучення коштів перевізник призупинив усі заплановані на четвер польоти.

Якщо фінансування не вдасться забезпечити терміново, рада директорів має намір подати заяву про банкрутство. Водночас компанія наголосила, що гарантій знаходження рішення немає.

Ще 25 листопада Norse Atlantic назвала своє фінансове становище критичним. Перевізник заявив, що потребує додаткових коштів для покриття найближчих зобов'язань і продовження діяльності.

Norse Atlantic виконує далекомагістральні рейси між Європою, Північною Америкою, Африкою та Азією. Її флот налічує 12 літаків Boeing 787 Dreamliner.

Нагадаємо:

У вересні латвійська airBaltic звернулася по судовий захист від кредиторів у США для реструктуризації боргу. Компанія продовжила виконувати рейси та повідомила про домовленості щодо залучення 350 млн євро нового фінансування.