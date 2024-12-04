Нафта з трубопроводу "Дружба" перестала надходити до Чехії

Нафта з російського трубопроводу «Дружба» перестала надходити до Чехії з невідомих поки причин.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр промисловості і торгівлі Лукаш Влчек.

«По трубопроводу «Дружба» нафта на цей момент до нас не надходить», - написав міністр і додав, що причина невідома.

За його словами, загрози, що нафти не вистачить для потреб домогосподарств і компаній, немає.

Влчек зазначив, що поставки по італійському трубопроводу TAL стабільно тривають, і додав, що рішення інвестувати в цей маршрут було вірним.

«Ми будемо реагувати на ситуацію превентивно, тому я сьогодні пропоную уряду погодити позику нафти з державного матеріального резерву для компанії «Unipetrol», яка буде використана у разі, якщо поставки не будуть відновлені», – проінформував він.

Нагадаємо:

1 грудня у Польщі неподалік міста Пневи, що на заході країни, стався витік з нафтопроводу «Дружба», яким нафта потрапляє на НПЗ у Німеччині.