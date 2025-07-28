Стосунки зі США: Литва витратила мільярди на закупівлі зброї

Витрати Литви на закупівлю зброї у Сполучених Штатів Америки перевищили $2 млрд.

Про це повідомила пресслужба литовського Міноборони, передає "Інтерфакс"Україна".

"На сьогодні Литва інвестувала понад $2 млрд в американську зброю.

Наразі понад 20% усіх оборонних закупівель Литви припадає на продукцію США", - йдеться в повідомленні.

"Зміцнення оборонної промисловості - спільна мета Литви та США. Литва запрошує американські компанії інвестувати в Литву, пропонуючи можливості спільного виробництва, "зелені коридори" та податкові пільги", - додали у відомстві.

Також повідомляється, що "восени цього року планується відкриття нової інфраструктури та навчальних баз для американських військ.

Інвестиції Литви в ці проєкти перевищують $200 млн".

Нагадаємо:

До Литви, яка ще у 2022 році повністю відмовилася від російського газу, продовжують постачати аміак, що виробляється з нього.