Про що сьогодні говорили?

Про корупцію. НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному посадовцю Полтавської міської ради у справі про вимагання від підрядників відкатів у розмірі 10% від вартості договорів.

Про правила для бізнесу. Верховна Рада на засіданні 24 листопада підтримала постанови №16191 та №16207, які рекомендують Кабінету міністрів переглянути умови роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної загрози.

Про "Дніпро-Арену". Група підприємців із Дніпра 24 листопада виграла аукціон із продажу стадіону "Дніпро-Арена" та навчально-тренувальної бази в Придніпровську. Продавцем виступив державний Приватбанк, переможцем торгів стало ТОВ "Ріал Естейт 7".

Про акції. Акції компанії Anthropic, розробника Claude, на початку торгів на біржі США у вівторок опустилися нижче ціни первинного публічного розміщення (IPO) у 83 долари.

Про МАГАТЕ. Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке обурення рішенням генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі призначити своїм заступником підсанкційного російського посадовця Алєксєя Ферапонтова.

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