Економіка США впала вперше з 2022 року
У США валовий внутрішній продукт (ВВП) у першому кварталі 2025 року знизився на 0,3%, вперше з 2022 року.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт американського Бюро економічного аналізу.
Зниження ВВП відбулося головним чином через збільшення імпорту перед запровадженням мит.
Згідно зі звітом, чистий експорт зменшився майже на 5 відсоткових пунктів від ВВП, що є рекордним показником.
Споживчі витрати, на які припадає дві третини ВВП, зросли на 1,8%, що є найгіршим показником з середини 2023 року. Водночас, кращим, ніж прогнозували економісти.
А от витрати бізнесу на закупівлі обладнання зросли найшвидшими темпами з 2020 року.
Востаннє квартальний спад ВВП у США фіксували у 2022 році.
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Економісти з 50 країн світу прогнозують, що цього року глобальній економіці загрожує рецесія через торгові війни президента США Дональда Трампа.