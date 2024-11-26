В новые антироссийские санкции ЕС войдут компании из КНР, Сербии, чиновники из КНДР

В 15-й пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут около 50 физических и 30 юридических лиц.

Об этом сообщил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В частности, новые санкции коснутся

Российских производителей вооружения и некоторых китайских компаний, поставляющих им компоненты;

Компаний, помогающих Москве получать критические компоненты включает в себя субъекты из: России, Сербии, Ирана, Гонконга, Китая, Индии, ОАЭ, Таиланд;

Чиновников из КНДР, причастных к отправке военных на территорию РФ;

Компаний, занимающихся перевозками нефти и их руководители.

Кроме того, в новом пакете санкций речь пойдет о запрете доступа к европейским портам для около 45 российских нефтяных танкеров, а также о нескольких технических поправках по Euroclear/обеспеченным активам.

Напомним:

США ввели санкции против Газпромбанка, одного из немногих крупных российских кредиторов, еще не попавшего в черный список, с целью ограничить возможности Кремля финансировать свои военные усилия.