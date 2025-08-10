Бывшие сотрудники OpenAI могут возглавить стартап на 1 миллиард долларов

Венчурная компания Andreessen Horowitz согласилась возглавить инвестиции на сумму 200 миллионов долларов в Periodic Labs, новый стартап, разрабатывающий искусственный интеллект для материаловедения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Бывшие сотрудники OpenAI и DeepMind готовятся к инвестициям на сумму 1 миллиард долларов под руководством Марка Андриссена.

Согласно источникам Bloomberg, соглашение оценивает Periodic Labs в 1 миллиард долларов до инвестиции, что является впечатляющей ценой для компании, которая существует всего несколько месяцев.

Ранее OpenAI согласилась возглавить инвестицию, но Periodic Labs решила, что Andreessen Horowitz может предложить больше ресурсов, сказал один из источников.

По словам этого источника, OpenAI все еще планирует принять участие в финансировании и, возможно, объединиться с компанией. Раунд еще не завершен, и условия сделки могут измениться.

Periodic Labs была основана Лиамом Федусом, бывшим вице-президентом OpenAI по исследованиям и ключевым членом команды, которая запустила ChatGPT, и Экином Догусом Кубуком, бывшим научным сотрудником подразделения DeepMind AI компании Google.

Идея заключается в том, чтобы использовать ИИ для изучения материалов и потенциального открытия новых.

О новом проекте известно немного. В мартовском твите, в котором он объявил о своем уходе из OpenAI, Федус сказал, что он увлечен искусственным интеллектом для науки.

Он назвал это "одной из самых стратегически важных областей" для OpenAI и сказал, что компания планирует "инвестировать и сотрудничать" с Periodic Labs.