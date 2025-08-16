Убытки на 12 миллионов: на Киевщине разоблачили депутата вора земель

Депутат и секретарь постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и охраны окружающей природной среды в поселке Киевской области совместно с приспешниками незаконно завладел земельными участками.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Подозреваемый депутат привлекал к выполнению преступления частного нотариуса, администратора отдела по вопросам организации предоставления административных услуг и трех человек, которые на основании доверенностей якобы представляли интересы граждан, которые намеревались приватизировать земельный участок.

"Противоправная схема заключалась в том, что к администратору отдела поступали обращения от граждан с соответствующим пакетом документов о выделении в собственность земельных участков в Киевской области.

В дальнейшем пакет с заведомо поддельными документами передавался в земельный отдел для оформления Решениями сессии сельского совета", - говорится в сообщении.

После присвоения участка на основании поддельных документов, подозреваемые через частного нотариуса организовали заключение и регистрацию договоров купли-продажи земельных участков, согласно которым новым владельцем стала организатор преступной схемы и по совместительству депутат поселкового совета.

Таким образом, они завладели земельными участками общей площадью 92 га, причинив ущерб территориальной общине на общую сумму 12 млн грн.

"Во время проведения обысков по месту работы и жительства фигурантов в г. Киеве, Киевской и Хмельницкой областях обнаружены и изъяты документы по незаконному отчуждению земельных участков и их дальнейшего приобретения депутатом, в частности договоры купли-продажи, акты приема-передачи, государственные акты, техническую документацию по установлению границ земельных участков, их объединения, доверенности и т.д.", - добавили в офисе Генпрокурора.