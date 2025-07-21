"Сбитый" Кабмином директор БЭБ: "Мы работаем против всех"

Этого интервью не должно было бы быть. При нормальных обстоятельствах.

Во-первых, из-за специфики работы его героя. В публичном пространстве вы не найдете ни одного разговора детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Характерную для правоохранителей непубличность или даже скрытность руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский объясняет довольно просто: "Можно сказать что-то лишнее или не полностью, без контекста и "ударить в штангу". А потом в суде адвокаты, цитируя публикацию, будут разваливать дело, над которым люди долго работали". Нарушить это неписаное правило и пойти на разговор с журналистами Цывинского заставила другая причина.

В конце июня конкурсная комиссия по избранию директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) направила правительству представление на назначение на эту должность героя интервью. Кабмин Дениса Шмыгаля должен был выполнить лишь формальную функцию - принять решение о назначении. Не больше, и не меньше.

Но неожиданно для общественности и международных партнеров, представители которых и выбирали Цивинского, правительство решило не утверждать его на этой должности и попросило конкурсную комиссию подать других кандидатов.

Удивило как само решение, так и объяснение власти о мотивах его принятия. "Из-за угроз безопасности...Все по закону", - это то, что по мнению чиновников дает обществу исчерпывающий ответ на вопрос, почему выбранного на конкурсе кандидата не назначают руководить органом, который до этого десятилетиями существовал под вывеской "налоговая милиция". Органа, на перезагрузку которого возлагали большие надежды, и который не оправдал их даже в глазах президента Зеленского.

Причины неназначения Цывинского на должность директора БЭБ знают только те, кто принимает это решение, или те, кто руководит ими. Это интервью может дать первым и вторым больше информации при принятии еще одного решения.

По информации источников ЭП, 21 июля комиссия по избранию руководителя БЭБ во второй раз передаст правительству документы для назначения Цывинского. Правда, на этот раз это уже будет обновленный Кабмин Юлии Свириденко с частью новых министров.

Об убойном отделе, Комарницком и "философском камне"

- Расскажите читателям о себе. Где учились, кем работали?

- Я львовянин. Окончил Львовский институт внутренних дел и университет Ивана Франко по специальности "правоведение". Карьерный путь начал в райотделе с самых низких должностей.

В 2007 году создаются подразделения расследования преступлений против жизни и здоровья. Я перехожу в такое подразделение. Сначала как следователь, потом старший следователь, старший следователь ОВД (особо тяжелые дела - ЭП) и заместитель руководителя этого подразделения. У меня 23 человека в подчинении, плюс 60 следователей по горизонтали.

2014 год. Завершается революция. Заместителем руководителя по кадрам ГУНП (Главного управления Национальной полиции - ЭП) во Львовской области становится Роман Баховский. На одном из ивентов он мне говорит: "Надо как-то бороться с коррупцией".

К милиции тогда негативное отношение. Подразделение в котором мы работали - это убойный отдел. Это трупы, убийства, изнасилования. Чтобы более эффективно это делать, я по собственной инициативе стал полиграфологом (работа с детектором лжи).

Роман предложил тестировать работников и руководство полиции на предмет коррупции. Я сказал, что эта история не "взлетит", если не будет протестирован тот, кто это инициирует, то есть он. Далее мы общаемся с журналистами телеканала "Львов". И впервые в Украине проводим тест на полиграфе в прямом эфире.

Эта история взрывает все и в центральном органе, и в области. Мне начинают задавать вопросы, почему я это сделал? Я говорю: "Ну мы же за правду, за изменения". После тестирования Романа, должны были начинать с тестирования руководителей райотделов, заместителей.

-Чем была мотивирована поддержка идеи о необходимости борьбы с коррупцией?

- За несколько лет до этого была жизненная история. Я стоял на охране общественного порядка, выборы. Приехали люди проголосовать после закрытия участков. Я их не пустил. Они начали кричать, разбили окна, вызвали полицию. Приехали полицейские, а эти нападают на меня в присутствии коллег.

На следующий день приезжаю в больницу, говорю: "Хочу зафиксировать телесные повреждения". Мне говорят: "Нет, нельзя, потому что не было чрезвычайных событий". Приезжаю в гражданскую больницу, где врач принимает решение меня госпитализировать. Потом приходят люди, которые должны оберегать полицейских и говорят, что если я не покину больницу, то меня уволят.

Начинаются звонки о том, что надо "простить и забыть". Оказалось, что те ребята были связаны с моим в то время непосредственным руководителем ГУНП во Львовской области. Это были местные контрабандисты, очень мощные.

После истории с полиграфом я добровольно отправился в АТО. Выполнял различные задачи, в том числе как полиграфолог. В АТО узнал о том, что принят закон "О НАБУ". Подаюсь и попадаю в первые набранные 70 человек. То есть, мы фактически начинаем строить институт сначала.

Пришел в НАБУ детективом, через некоторое время меня назначают старшим детективом, затем руководителем отдела, а позже - подразделения детективов.

-Вы и сейчас на этой должности находитесь?

-Сейчас я на должности руководителя подразделения детективов.

Александр Цывинский: "В полиции это была внутренняя история, когда руководство или представители твоей структуры на тебя влияют, чтобы ты не делал так, как ты должен делать. В НАБУ изнутри проблем не было"

-За эти годы в НАБУ не было ситуаций, как в милиции, когда кто-то просит что-то делать или не делать?

- В полиции это была внутренняя история, когда руководство или представители твоей структуры на тебя влияют, чтобы ты не делал так, как ты должен делать. В НАБУ изнутри проблем не было.

Была ситуация с внешними факторами. Например, по одному из дел нашему детективу сожгли авто. Мы не можем точно сказать, что сожгли именно за это дело, но он был старшим в одном скандальном производстве. Кстати, это дело - единственное, по которому в свое время молодые люди выломали двери и ворвались в бюро.

Но такого, чтобы мне поступила какая-то угроза, например, что мы что-то с тобой сделаем, если ты что-то сделаешь, то такого не было.

-Назовите известные дела, которые вы вели как детектив.

- Все дела - это командная работа. О чем я могу рассказать? Первое - паспорта. Дело бывшего руководителя ГП "Полиграфкомбинат Украина", экс-министра (Максима Степанова - ЭП) здравоохранения.

Полиграфкомбинат - одно из немногих предприятий в Украине, на которое не распространяется действие закона "О публичных закупках". Они закупают все по порядкам, которые они же и разрабатывают.

Они закупают различные ламинационные ленты для документов. В то время принимается немало нормативных документов по новым паспортам, загранпаспортам с другими требованиями.

Фигурант создает в Эстонии компанию-прокладку.

-Какой это год?

-Все начинается в 2014 году и перетекает в 2015-й год.

В чем особенность этого дела? Создается прокладка, которая начинает покупать составляющие для изготовления ламинационных лент у французской компании Suris и у других компаний. Маржа, которая зависает на эстонской компании, составляет 550 миллионов гривен. Я назвал это дело "философский камень".

Почему философский? Это гениальный кейс. Здесь вопрос не только в прокладке. Мы видели, что в компании-прокладке остается лишь часть средств. Мы образовали совместную группу с эстонцами и французами. Фигурант был не один - там группа людей. Подозрения уже объявлены и в Украине, и в Эстонии.

Мы разобрались, что фигурант не только получал деньги за счет банального завышения цен. Особенность этого дела в том, что эстонская компания запатентовала в Европейском бюро патентов наши национальные символы: герб, название Украина.

По требованию фигуранта ему же передали право интеллектуальной собственности на защитные элементы и потом платили деньги за их использование. И они за все время, даже когда он уже ушел с должности, ему заплатили семь миллионов долларов.

Если бы мы в этой истории не разобрались, то все кто получал паспорт, платили бы за это до сих пор. Мы разобрались и Кабмин изменил защитные элементы в паспортах. То есть, это по нашей инициативе сейчас загранпаспорт выглядит иначе, чем раньше.

К сожалению, сегодня эти элементы продолжают быть запатентованными за эстонской компанией и они до сих пор висят в патентном бюро на сайте.

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-Какое второе дело?

- Нефть Курченко. Одним из фигурантов в уголовном производстве где нанесен ущерб под миллиард гривен является бывший руководитель администрации президента (Сергей Пашинский - ЭП). Кейс чрезвычайно сложный. Сопротивление было бешеное. Но расследование завершено и продолжается процедура ознакомления.

Далее, депутат Киевского городского совета, который сбежал в Израиль. По мнению следствия он взял под контроль директоров коммунальных предприятий, которые осуществляли в Киеве продажу лотков для торговли (МАФы - ЭП).

-Речь о Владиславе Трубицыне?

-Я не могу называть имен (по процессуальным причинам).

Могу сказать, что мы тесно работали с Киевским городским советом, написали много писем. И на сегодня инфраструктура продажи этой услуги - прав передвижной торговли - кардинально изменена и переведена на систему Prozorro.

То есть, была ситуация, когда зайти на этот рынок было невозможно, и лоток для торговли, например, на Русановке в хорошем месте стоил 150 тысяч гривен, а остальное - в формате взятки. Сегодня их через Prozorro продают по 1,7-1,8 миллиона.

- Подозреваю, что вы можете долго рассказывать о громких делах. Назовите коротко еще три и все.

-Заместитель министра культуры, дело ГП "Кинематика". Вроде бы ничего сложного: захотели украсть целостный имущественный комплекс. Украсть не смогли.

Далее экс-заместитель министра МВД. Взятка в виде четырех машин: общая сумма шесть миллионов гривен. За то, что он помог другим предпринимателям завладеть суммой 16,5 миллиона гривен.

Далее, действующий на тот момент заместитель министра энергетики. История 2024 года. Полмиллиона долларов взятки.

-За передачу оборудования с государственной шахты на Донбассе?

- Да. Задержан с поличным.

Далее "Чистый город". Это реализация нашей команды. Парк "Нивки". Может слышали. Мы задокументировали, предъявили подозрение заместителю киевского городского головы.

Государственная миграционная служба - наша работа. 88 миллионов убытков. Привлечены к ответственности Председатель и первый заместитель председателя ГМС.

Последнее - "Укртелефильм". Почти 70 миллионов убытков. Привлечен к ответственности служащий категории А из Госкомтелерадио. Объект противоправных посягательств арестован и возвращен государству.

Александр Цывинский: "Мы работаем против всех. Видим состав преступления и работаем не оглядываясь на то, кто это"

- Почему за Комарницкого взялись именно по "туалетной схеме"? Ведь там было много других историй. Например, строительство Подольского моста.

- Здесь вопрос в том, что расследование еще не завершено. Что касается "туалетной схемы", то мы взялись за то, что имело неопровержимые доказательства и то, что было зафиксировано.

Все дела, о которых я сказал, касаются предыдущей, нынешней власти и власти Киева, как отдельного субъекта, в отношении которых мы работаем. Мы работаем против всех. Видим состав преступления и работаем не оглядываясь на то, кто это.

-Почему взялись именно сейчас, когда назначили Тимура Ткаченко (с 31 декабря 2024 года начальник Киевской городской военной администрации)?

- Расследование по фигуранту началось в марте 2023 года. До назначения Ткаченко на эту должность.

Неожиданный "факап": фигурант обнаружил прослушивающее устройство. Мы не могли ждать и должны были реагировать. А что касается других эпизодов, мы работаем.

-То есть расследование сейчас в активной фазе и Подольский мост тоже там есть?

-Расследование в активной фазе.

-Правда ли, что прослушку в IQ бизнес-центре поставили в офисе, который арендовала компания Вадима Столара?

- Мы прослушивали фигурантов уголовного внедрения, и устройства стояли там, где мы получили разрешение суда. У нас по этому делу 10 человек подозреваемые.

Часть из них как раз была постоянно в этом офисе. Кроме них было множество других людей, которые могли и не быть фигурантами расследования, но они приходили и общались с нашими фигурантами.

-Вы не знаете, чей это был офис?

- Нет, я знаю чей это бизнес-центр. Запись разговора осуществлялась в помещении офиса, где находился фигурант.

-Заявление о преступлении написала компания "Колибрис" Дениса Баса. Это вам о чем-то говорит?

- Что такое компания "Колибрис" я хорошо знаю. Но начало досудебного расследования не начиналось с нее. Мы считаем, что у них было много схем. "Колибрис" - это рынок. Ситуация с "Колибрисом" вылезла просто в ходе документирования.

Мы не оцениваем этих людей, просто как факт, что люди приняли решение что-то забрать у кого-то. Мы не оцениваем то, что было уже в пользовании определенной компании, как оно к ним попало. И они обсуждают определенный план, как это сделать, как это ввести, как это реализовать. Мы приняли меры, чтобы не допустить противоправных действий.

-Вам не кажется, что Столар в этой истории мог вашими руками сбить конкурента за право быть "смотрящим" за Киевом?

- Любая наша реализация кому-то выгодна. Однако факт остается фактом: вопрос "туалетных схем" всем стал поперек горла. Это большая проблема и не только в Киеве. Все, кто с этой историей сталкивается, понимают, что если ты просто видишь "туалетную схему", и у тебя не зафиксированы тайные переговоры, то ты ничего не сделаешь. Все законно.

В контексте Столара все просто. Если вдруг он вернется и начнет пользоваться этими схемами, то тогда на это можно смотреть как на конспирологическую теорию. А наша же задача какая? Отработать это. Мы написали развернутое представление на Киевский городской совет, как это прекратить.

-Кличка?

- Да. На Киевский городской совет и председателя. Мы прописали много ситуаций, кто и как землей в Киеве завладевает. Наша цель сделать так, чтобы, если вы бизнесмен и хотите купить землю и что-то строить, то происходил аукцион. Рынок определяет стоимость, люди заходят, соревнуются, покупают этот земельный участок и строят. Потому что, если кто-то хочет купить земельный участок за 400 миллионов, а кто-то по "туалетной схеме" себе отвел этот гектар, то ясно, что никогда конкуренция не будет чистая.

-Что ответила киевская власть на представление?

- По этой истории у них создана группа. Сейчас они работают над тем, чтобы изменить порядок. Есть шансы, что они это изменят. Вторая история - недавно наши представители были на ВСК с депутатами, посвященной нормативным изменениям.

Если ты покупаешь туалет и берешь землю для его обслуживания, то закон предусматривает, что должен это обслуживать, а не строить там. Наша задача - сделать так, чтобы то, что написано в законе, привести к реальности.

- Вы назвали уже несколько кейсов, в ходе расследования которых делаете предложения по изменениям в нормативные акты. Это в вашей компетенции - переписывать нормативные акты?

- Во-первых, это предусмотрено в законе: устранение причин и условий. Во-вторых, я на собеседовании говорил о равных условиях бизнеса. Потому что мы достигли успеха не тогда, когда привлечем кого-то к ответственности, а тогда, когда любой может прийти в Киев, не зная никого из депутатов, и на аукционе купить землю. Или поставить МАФ.

О проверках, отце и пропавшем письме СБУ

-Почему вы решили уйти из НАБУ и податься на главу БЭБ?

- Внутренняя ответственность. Когда ты профессионально и ментально готов к чему-то суперсложному, а я понимаю, что это мега сложная история. Внешне тебя не поддерживают, внутри тебя не поддерживают. И надо с этим работать.

-Что вы имеете в виду под "внутри"?

- Внутри институции. Я не ожидаю, что меня там ждут и как только я приду, все сразу будут все выполнять. Но у меня такая жизненная позиция: можешь делать - действуй.

В 2014-м году я принял решение, что инвестиция моей энергии будет более полезна и даст больше результата в НАБУ. И будучи руководителем я перешел на рядовую позицию в бюро. Мне не стыдно за то, что мы делали.

В 2022 году началась война. В первый день я решил, что остаюсь в Киеве. На второй день мы оказались в Офисе президента: я с другими детективами и работниками УСО (управление специальных операций - ЭП).

На данный момент, я пришел к тому, что понимаю, как можно менять систему, что инвестиция моей энергии масштабированная через возможности, которые есть в БЭБе, будет более полезна.

-Нет такого ощущения, что вам в НАБУ стало скучно?

- НАБУ - шикарный орган. Это как ракета, которая прилетает куда-то и точечно отрабатывает. А БЭБ - это ССО, когда твои ресурсы больше, количество людей больше и положительное влияние, которого ты можешь достичь потенциально больше. Плюс это крутой вызов.

Возможно, есть какие-то вопросы, НАБУ не идеальное. Но оно развивается, работает. А к БЭБ с самого своего начала, с 1991-го года, были претензии - сначала как к налоговой милиции, а потом как к БЭБ. Почему? Потому что где-то что-то не сложилось на каком-то этапе.

Александр Цывинский: "БЭБ - это должен быть орган, который кроме обеспечения равенства между предприятиями, должен быть рупором в системе государственных органов о проблемах, которые есть в бизнесе"

-На ваше решение повлияли истории о сливах из НАБУ?

- Это точно не окей. Однако институт с этим справился и достойно вышел из этой истории. На меня это точно не повлияло.

-Как вы оцениваете работу БЭБ?

-Власть и партнеры оценили его работу как негативную и именно поэтому мы сейчас здесь и сидим и общаемся.

Мое личное мнение: БЭБ не справилось с поставленной задачей. Ожидания были совсем другие. Это должен быть орган, который кроме обеспечения равенства между предприятиями, должен быть своеобразным рупором в системе государственных органов о проблемах, которые есть в бизнесе.

-Расскажите как проходил конкурс на директора БЭБ.

- Подача документов, сдача теста на интеллектуальные способности, на законодательство. Сначала нас было 43. Документы приняли у 41 кандидата. Тест интеллектуальный прошли только 16. Они же прошли и тест на законодательство.

Далее было практическое задание: задавались определенные условные ситуации. В одной истории лидерская часть, как ты будешь действовать как руководитель. Вторая - это профессиональная часть, квалификация и больше по экономике.

Результаты подытожили, и я был на пятом месте в рейтинге. Далее собеседование. Я опытный конкурсант - участвовал в конкурсе на руководителя НАПК и НАБУ.

-На этих этапах была проверка СБУ?

- Я работаю в правоохранительных органах с 2003 года. Впервые доступ к секретной информации получил еще во время службы в милиции. Далее я зашел в НАБУ и тут начались проверки СБУ. Их было две или три. Плюс каждый раз, когда я двигался по должностям в НАБУ, то проходил спецпроверку СБУ. Там я прошел три должности, на которые назначался, а были еще внутренние конкурсы, на которые меня не назначили, но я проходил спецпроверку.

-Что предусматривает спецпроверка?

-Она осуществляется различными органами, в том числе и Службой безопасности Украины.

-Когда вы проходили спецпроверки, спрашивали ли вас о гражданстве отца?

- Впервые вопрос моего отца возник в 2023 году на конкурсе на директора НАБУ. Мне задали вопрос, имеет ли он гражданство Российской Федерации.

С отцом я не общаюсь. Родители развелись, когда я еще был ребенком. Я убежден в том, что он является гражданином Украины, потому что он совершал много различных юридических действий в Украине. Он родился в Украине, вырос в Украине, учился в Украине. Поехал служить в Советскую армию в 1982 или 1984 году. Вернулся в 1995-м. Если верить Telegram-помойкам, он получил гражданство России. С 1995 или 1996 года он жил и живет в Украине.

-То есть ваш отец не получил гражданство России после 2014-го или после 2022-го года?

- По этому поводу у меня недостаток информации. Я направил запросы на СБУ и на Кабмин, в том числе по гражданству отца. Чтобы для себя понимать.

Я вижу, что есть сведения из официального реестра, скриншот с идентификатором того, кто заходил. На нем видно, что он в 1995-м году получил гражданство России. Затем есть Telegram-канал, который публикует "Форму 1" российскую 2005 года: лицо похожее на него, данные его.

Других данных, кроме этого, что я сказал, нет. У нас вроде есть статья 61 Конституции, которая говорит, что дети не несут ответственности за родителей.

-Получили ответы на свои запросы?

-Нет, по состоянию на данный момент ответ не поступил.

Даже банальное подтверждение того, что он таки является гражданином РФ. Этот факт ни подтвержден, ни опровергнут. То есть, сейчас циркулирует информация 20-летней давности.

-А вы отца не спрашивали, имеет ли он российское гражданство?

- Мои родители перестали проживать вместе в 1993-м году. Меня с 1994-го или с 1995-го начал воспитывать отчим, который для меня и является отцом. Как говорят, отцом является тот, кто воспитал.

С родным отцом у меня конфликт. Он начался еще в детстве, а потом он развился. Если бы кто-то мог доказать, что я с ним общался год, два, три, даже пять лет назад, то это уже давным-давно было бы в Telegram-каналах. Но я с ним не общаюсь.

-Возможно, он выходил на связь с вами?

-Не выходил.

-Я правильно понимаю, что во время конкурса СБУ вас должно было проверять?

-Проверило и, по словам членов конкурсной комиссии, все проверки СБУ до 15 июня прошли успешно.

Александр Цывинский: "Как по мне, это манипулятивная история"

-Вопросов к вам, в частности, в отношении отца, не было?

- Не было. Как по мне, это манипулятивная история. Во-первых, является ли он гражданином - это очень триггерная тема. Война, Россия, все, что с ней связано.

Во-вторых, я служил в ГУРе. Взяли бы меня туда, если бы были какие-либо угрозы безопасности? Это вопрос риторический.

-Возможно в начале войны у ГУР просто не было времени на эти проверки.

-Возможно, но три награды я там получил.

-СБУ или ГУР знали историю о вашем отце до 2023-го года?

- Я впервые об этом задумался в 2023 году, когда мне задали вопрос "есть ли среди ваших родственников граждане Российской Федерации?". Я сказал, что мне неизвестно, но есть вопрос по отцу, по которому я не могу дать ответ, потому что мы не общаемся.

Я могу очень подробно об этой истории рассказать, ведь она, с одной стороны, триггерная, а с другой - я вспомнил приказ от 1937-го года о "ссылке семей врагов народа".

-Почему Кабмин не назначил вас, победителя конкурса, на главу БЭБ?

-Информация о потенциальных рисках безопасности, как об этом было заявлено, поступила в конкурсную комиссию.

-От кого?

-От Службы безопасности Украины.

-Когда поступила?

-Насколько я понимаю там было два письма.

-Это уже после собеседований, перед определением победителя или после определения победителя?

- Последнее письмо пришло в день собеседования. Комиссия оценила эту информацию, задала мне все вопросы, которые касались этой истории. Приняла свое решение.

Из комиссии в Кабинет министров было направлено три документа: мотивационное письмо, информационная справка и представление на назначение. Письмо, в котором СБУ говорит о каких-то потенциальных рисках, с которыми я до сих пор не ознакомился, туда направлено не было.

-Это вы точно знаете?

-Об этом сообщила во время последнего заседания, 14 июля, председатель комиссии Лаура Штефан.

Далее, проанализировав выписку из протокола №68, который Кабмин прислал в комиссию, а комиссия опубликовала у себя на странице, я увидел ссылку на письмо СБУ. Тогда я предположил, что наверняка это письмо пришло из комиссии, и я понимал, о чем речь. Но я написал запрос в Кабмин и получил ответ. В нем говорится, что письмо возвращено в СБУ.

Если мы синхронизируем эти две информации, то поймем, что на Кабмин пришло какое-то другое письмо, которое не приходило на комиссию. С ним невозможно ознакомиться, потому что его вернули обратно.

Что в том письме? Неизвестно. Думаю ничего другого, кроме информации, которая гуляет в Telegram-каналах относительно гражданства моего отца, там быть не может.

-Тот факт, что письмо вернули, о чем свидетельствует?

- Когда кто-то принимает решение, а в данной ситуации решение крайне сенситивное и неоднозначное, то, наверное, надо оставлять документы, которые стали основанием для принятия этого решения. В этой истории - это конкретно письмо и сведения, которые в нем есть.

Я обращался и в Службу безопасности, чтобы меня ознакомили с ним. Если вдруг он будет уничтожен или где-то пропадет, то получится так, что пришел какой-то документ, в нем содержалась какая-то важная информация, которая была учтена, но возможности любому с ней ознакомиться и дать какую-то оценку, в том числе публично, нет.

-И соответственно объяснить, на каких основаниях Кабмин отказал в назначении вас, тоже невозможно.

- Да. Для меня это не только о должности. Я работаю в серьезном правоохранительном органе. У меня есть дети, я вижу какое-то будущее. Мне нанесен репутационный ущерб. Потому что все говорят о том, что есть какая-то критическая информация, что-то такое важное, что целый Кабинет министров единогласно принял такое решение.

И я, как лицо, которого касается эта информация, не могу с ней ознакомиться и потом обжаловать, опровергнуть, доказать, что это неправда или, возможно, согласиться с ней. Я не знаю, что там написано.

- Что вам известно о том, каким образом Кабмин рассматривал или не рассматривал этот вопрос? Потому что новый премьер-министр Юлия Свириденко в ответ на вопрос народного депутата заявила, что какую-то информацию донесли до сведения бывшего министра юстиции Ольги Стефанишиной, а дальше каждый член правительства принимал решение.

-Как оно происходило мне неизвестно, и я активно пытаюсь выяснить причины и основания принятого решения: пишу письма (предыдущему составу Кабмина - ЭП). Согласно общему порядку, это должно было быть голосование Кабмина. Ответ на то, как оно происходило, можно получить просто - доступ к стенограмме и аудиозаписи. Если бы ее обнародовали, то уже бы сняли 99% вопросов.

Еще один момент: информация пришла не в конкурсную комиссию, а в Кабмин. Вопрос в том, кто запрашивал эту информацию? Если Кабмин, то на основании чего это сделали? Как это вообще произошло?

- То есть ситуация выглядит таким образом, что в отношении вас СБУ могла проводить две проверки. Первую проверку вы прошли, а потом они изменили свое мнение.

-Мы знаем официально, что поступило письмо с какой-то информацией, которая была принята во внимание Кабинетом министров.

- Как вы оцениваете конкурс в целом и то, что происходило с вами в контексте медийной атаки. Это целенаправленная кампания по дискредитации? Когда это началось?

- Началось очень активно, когда конкурс уже приближался к финишу. После определения победителя, то есть меня, эта история приобрела массовый характер.

-Вы имеете в виду публикации в телеграмме.

- Да. Дискредитация началась исключительно вокруг российского вопроса. То есть начали "одевать" какую-то форму. Оно рассчитано исключительно на влияние на людей, которые не будут вникать в ситуацию. Как по мне, эта дискредитационная кампания приобрела масштаб после определения победителя.

До того она имела место, но основной удар принял мой коллега из бюро, Александр Скомаров. Там тоже был вопрос истории выезда его отца, который получал документ для того, чтобы выехать с оккупированной территории.

-Насколько я понимаю, кампания по нему началась на моменте, когда он стал одним из лидеров рейтинга в конкурсе на главу БЭБ.

- Да. Когда определился уже окончательный рейтинг, я в нем был на пятом месте, он был на первом. Тогда из каждого чайника начала выпрыгивать эта информация.

-Были какие-то люди из рейтингового списка, против которых не было дискредитационных компаний?

- Я это не отслеживал. Обратил внимание на кампанию по Александру, потому что он мой коллега.

-То есть когда вы или другой представитель независимого антикоррупционного органа оказывались на вершине рейтинга и могли победить в конкурсе, в отношении вас начинались дискредитационные мероприятия?

-Так.

О политическом решении, Подоляке и награде от ГУР

-После обнародования рейтинга кандидатов, выходил ли на вас кто-то с предложением поговорить, договорится, возможно, сняться с конкурса или договориться о назначении "нужных" заместителей?

-Нет.

- Есть такая тенденция в конкурсах на руководящие должности в госорганах: в них часто участвуют сотрудники НАБУ и в большинстве случаев они проигрывают. Почему есть такое засилье сотрудников НАБУ и почему они проигрывают?

- Я наоборот знаю случаи, когда они побеждают: САП, НАПК, теперь БЭБ. Я не знаю, как оно будет дальше, но факт остается фактом.

-А относительно других органов, например, АРМА.

- Там фактически 50 на 50 была ситуация. Наш коллега, из бюро практически победил, но не победил.

-Вы признаете, что НАБУ превратилось в своеобразную кузницу кадров для других органов?

- В этом, наверное, есть логика. Нас отбирают по очень жесткому конкурсу. Быть работником НАБУ очень непросто. За мелкое нарушение, на которое в другом органе не обратят внимания, у нас могут уволить или дать строгое взыскание.

-Вам известно что-то о кандидатах, которых поддержали представители Украины в конкурсной комиссии?

-Один из них мой коллега, а другой сотрудник БЭБ. И одного, и второго я знаю, потому что тот же сотрудник БЭБ - бывший работник НАБУ.

-Как вы сами для себя объясняете, почему правительство вас не назначило на должность?

- Я юрист. Я решение принимаю на основе четких верифицированных данных. У меня этих данных нет.

-У вас есть ощущение, что это было политическое решение или там действительно могли быть такие сведения от СБУ, согласно которым Кабмин легитимно мог, вас не назначить и имел на это право?

- Если бы была какая-то информация, которая реально могла повлиять на назначение, то она уже была во всех Telegram-каналах. Эта информация была бы публичная. Я убежден, что такой информации не существует.

Александр Цывинский: "Если есть какие-то предостережения относительно того, что я не могу работать руководителем БЭБ, то, наверное, эти предостережения релевантны и к моей нынешней должности. И вполне логично, что мой руководитель должен быть проинформирован и реагировать на эту ситуацию"

-Такая информация могла быть не только в Telegram-каналах, а ее должен был бы получить ваш нынешний непосредственный руководитель для принятия соответствующего решения.

- Если есть какие-то предостережения относительно того, что я не могу работать руководителем БЭБ, то, наверное, эти предостережения релевантны и к моей нынешней должности. И вполне логично, что мой руководитель должен быть проинформирован и реагировать на эту ситуацию.

-Он был проинформирован?

- Не был. Информации от Службы безопасности Украины в Национальное антикоррупционное бюро о каких-то рисках в отношении меня, не поступало. Мне об этом не сообщали.

-То есть, это было политическое решение - не назначать вас?

-Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что я не знаю.

-После того, как правительство не назначило вас, какие-то международные организации вам писали, звонили, что-то говорили?

- Мне лично нет. В Фейсбуке я получил неожиданную для себя бешеную поддержку от многих.

-Только в Фейсбуке?

- Я получил поддержку от друзей, знакомых, коллег по работе. Какие-то люди мне писали и звонили, но персональных коммуникаций с международными представителями у меня не было. В любом формате. Я прочитал и считаю, что это поддержка - пост послов G7, в котором они сказали, что конкурс состоялся качественно и они это приветствуют. Они оценили этот конкурс как прозрачный, демократический, эффективный.

-А как вы оцениваете этот конкурс?

-Я считаю, что все было прозрачно, четко, взвешенно.

-Как юрист дайте правовую оценку тому, что сделало правительство.

-Я эту оценку дал в Фейсбуке. Я считаю, что это решение незаконно.

- Вы будете его оспаривать? Какие шаги вы предприняли, когда стало известно, что вас не назначили?

-Первое, я публично заявил о своей позиции тем способом, который видел необходимым.

Второе, я обратился с тремя письмами в Кабмин, с письмом в комиссию, с двумя письмами в СБУ, для того, чтобы получить четкие ответы на те вопросы, которые мы сейчас обсудили, чтобы было понятно, почему так произошло. От Кабмина я получил один ответ, но там не указано все то, о чем я спрашивал.

Я точно эту историю оставлять не буду. Эта информация касается персонально меня, по закону о персональных данных, я должен иметь доступ к ней, даже если есть подзаконный нормативно-правовой акт, который противоречит закону и не позволяет этого сделать.

В частности, в контексте стенограммы правительства. Есть нормативно-правовой акт, который регулирует, что это история для внутреннего пользования. Но по закону "О персональных данных" и "О публичной информации" я имею право знать, кто и что обо мне собирает, почему собирает и что уже собрано. И имею право с этим ознакомиться.

И если таким образом я не добьюсь успеха, то буду использовать другие инструменты вплоть до обращения в суд.

-Что именно вы спрашивали у Кабмина и что вам ответили?

- Я спрашивал по поводу стенограммы. Мне сказали, что это внутренняя информация. Я спрашивал, что находится в письмах по этому поводу. Единственное, что мне ответили, что это письмо возвращено. Я спрашивал аудиозапись - ее тоже не предоставили.

-Допускаете ли вы, что ваш вопрос вообще не рассматривался на Кабмине и именно поэтому обсуждения нет в стенограмме?

-Я не знаю.

Чтобы эту историю прокоммуницировать предметно я и хочу получить доступ к информации. Настолько уже много порождено каких-то конспирологических теорий, о том, что там есть какая-то супер тайная информация. Даже Михаил Подоляк (внештатный советник главы Офиса президента - ЭП) прокомментировал эту историю. Он сказал о том, что, если там есть российский паспорт, то это ничего страшного.

-Видимо, потому, что у самого Подоляка тоже есть родственники с российским паспортом.

-Он написал, что если просто паспорт, то в этом нет ничего критического, но очевидно там есть какие-то супер критические риски, которые, как он указал, должен прокоммуницировать Кабмин или СБУ.

Меня же никто не вызывал на Кабмин. Никто не задавал ни одного вопроса, ни по телефону, ни очно, никак.

-А в СБУ вас вызывали?

-Нет, никто меня никуда не вызывал.

На самом деле, это нормально в это время проверять на предмет любого отношения к врагу. Я точно это поддерживаю. Но если есть вопросы, то их надо задать. Их никто не задал.

-И пока ни Кабмин, ни СБУ никак не прокоммуницировали эту историю.

-Коммуникация такова, что решение соответствует закону. Но для меня, принципиальный вопрос независимо от назначения: какая конкретно претензия по безопасности есть ко мне? Мне же дальше жить с этим, работать.

Александр Цывинский: "Я верю в то, что в БЭБ точно есть люди, с которыми мы будем работать"

- Представим, что вы зашли на должность директора БЭБ. Не секрет, что там большая часть работников - это бывшие налоговые милиционеры. Что бы вы делали с этими людьми?

- Первый ключевой шаг - это формирование команды. Потому что без нее делать какие-то шаги не эффективно.

Относительно людей, которые не соответствуют тем критериям, которые определены законом. Есть эффективный инструмент, как этот вопрос решить. Это переаттестация.

Я верю в то, что там точно есть люди, с которыми мы будем работать.

- Переаттестация несет риск того, что работа органа будет парализована, потому что работники будут думать: "Зачем мне работать, расследовать, если я не пройду эту переаттестацию"?

- Вся процедура будет соблюдена. Если кто-то начинает саботировать работу, то решение будет принято значительно быстрее, чем наступит момент переаттестации. Или же этот подход будет точно учтен во время переаттестации. Поэтому те, кто останется, захотят работать в обновленной команде, будут иметь такой шанс и то, как человек будет себя вести и работать, будет учтено.

- Вы сказали, что БЭБ - это как ССО. Вы еще не в этой структуре, но возможно видите потенциальные сенситивные истории, которые с помощью бездействия БЭБ сейчас не расследуются или тормозятся? Кому не выгодно назначение независимого человека на должность директора?

- Готовясь к конкурсу, изучая, что такое Бюро экономической безопасности, я пришел к выводу, что этот орган чрезвычайно сильно влияет на благосостояние всех украинцев. Многие люди могут и не знать о существовании БЭБ, но каждый день, когда они открывают холодильник или заходят в магазин, или получают пенсию, или получают зарплату, или начинают бизнес-проект, работа БЭБ к ним имеет отношение.

По словам главы финансового комитета (Верховной Рады Даниила Гетманцева - ЭП), у нас теневая экономика 900 миллиардов. Это те средства, которые не попали в бюджет.

В контексте бизнеса, каждая фура, которая заехала с контрафактным товаром или с контрабандой, повлияла на нашего товаропроизводителя. Это налоги, рынок, зарплата.

И относительно производств, о которых вы сказали. У меня есть определенное понимание того, что там происходит. Но более глобально и детально об этом можно говорить только после аудита. Потому что это предположение, которое строится на основе неверифицированной информации, которая есть или в СМИ, или получена другим способом. Это предположение относительно того, что некоторые дела там тормозятся или не замечаются.

-Когда стало известно, что конкурсная комиссия выбрала вас, то были ли звонки, возможно с предложениями о трудоустройстве?

- После того, как было принято решение, звонков, СМС-ок было очень много, даже от людей, которых я не слышал и не видел множество лет. Но самопрезентации не было.

-Вы не волнуетесь, что у вас могут быть проблемы на работе в НАБУ из-за всей этой истории сейчас?

- Нет, никаких проблем на работе у меня нет, и я для себя осознаю, что они могут быть только, если я буду некачественно выполнять свои функциональные обязанности. А в связи с этой историей, я убежден, что никаких проблем не будет.

- Если вы будете в этом вопросе добиваться справедливости, подадите в суд, будете слать запросы, считаете ли вы, что у вас могут начаться какие-то проблемы? Не на работе, а в целом преследования.

- Мы живем в то время, когда даже по закону права людей несколько ограничены. Какие бы ни были потенциальные меры в отношении меня, дискредитирующие или любого характера, это точно легче пережить, чем для многих наших сограждан, которые теряют каждый день здоровье и жизнь.

-То есть вы готовы к преследованиям?

- Я готов к борьбе. Для меня прежде всего это вопрос личного достоинства. А что касается должности, то здесь вопрос борьбы не за должность. Для меня это вопрос возможности реализации определенного видения и улучшения с учетом своего опыта.

Если сейчас эта история останется так, как есть, то тогда вопрос избрания людей на конкурсах, даже с наличием международных партнеров, нивелируется. Например, сейчас вспоминают о перезагрузке таможни. Какой смысл участвовать, тратить энергию, получить кучу негатива и потом из этого ничего не происходит?

-За что вы получили награды в ГУР?

- Я не могу все рассказать, но кое-что могу. В публичном пространстве есть информация о пяти спасенных военнослужащих. Это совместная операция НАБУ и ГУР. Я был командирован в ГУР, но оставался сотрудником НАБУ.

Было внезапное наступление и определенные военнослужащие, их части, были разбиты и ребята прятались где-то по разным домам, у людей, где могли. Мы об этом узнали и дальше это уже была непосредственно наша ответственность - организация работы таким образом, чтобы они безопасно оказались на нашей территории.

-Грубо говоря, это был там марш-прыжок в тыл врага.

- Я не могу рассказывать, как это происходило. Констатация факта: наши военнослужащие были на территории, которая контролировалась врагом. Мы сделали так, чтобы они оказались на территории Украины и сейчас проходили службу.

-Это одна награда.

-О других я говорить не могу.

-До какого времени вы были командированы в ГУР?

-До конца 2022-го года.