За неделю Нацбанк продал 640 миллионов долларов

За неделю с 28 июля по 1 августа Национальный банк Украины продал на межбанке 639,6 млн долл, при этом купил 500 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 28 июля по 1 августа Нацбанк продал на межбанке 906,6 млн долл, что на 171,9 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк купил 500 тыс долл.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 21 по 25 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 811,5 млн долл, при этом не покупал валюту.