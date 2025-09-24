ЕС готовит мегазайм Украине на 130 миллиардов евро из замороженных активов РФ

ЕС может предоставить Украине так называемый "репарационный заем" объемом до 130 млрд евро, но окончательный размер финансирования определят после оценки потребностей Украины в 2026-2027 годах, которую проведет МВФ.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

Идею репарационного займа, основанного на замороженных на Западе российских активах после вторжения РФ в 2022 году, впервые озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября.

Займ призван помочь Киеву финансировать оборону и должен быть возвращен Украиной только тогда, когда Россия выплатит репарации по мирному соглашению. Риски будут гарантировать совместно страны ЕС и, возможно, другие государства "Большой семерки".

Из примерно 210 млрд евро российских активов в Европе большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Чиновники уточняют, что 175 млрд евро из этих активов уже превратились в наличные и могут стать базой для нового займа.

Перед запуском механизма ЕС сперва планирует погасить предыдущий заем G7 на 45 млрд евро. После этого, по словам трех участников переговоров, для нового инструмента может остаться около 130 млрд евро.

Напомним:

В июле 2025 года Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет доходов с росактивов в рамках другой инициативы - ERA от государств G7.

В июне Украина также получила от Европейского Союза 1 млрд евро за счет российских замороженных активов.

В 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Евросоюз в целом должен перечислить 18,1 млрд евро в рамках этого механизма.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов. Согласно законодательству ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей нанесенный этой войной ущерб.

Также сообщалось, что Европейский Союз собирается извлечь сотни миллиардов дополнительных евро из замороженных российских активов, переместив их в более рискованный инвестиционный фонд.

Речь шла о том, чтобы перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских госактивов, хранящихся в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты.