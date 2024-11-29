Суд зняв арешт з акцій "Київстару"

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт з 47% корпоративних прав компанії "Київстар", яка входить до складу міжнародної групи VEON.

Про це йдеться у релізі "Київстару", який є у розпорядженні ЕП.

Під арештом перебували 47,85% корпоративних прав VEON у "Київстарі" та 100% корпоративних прав в інших українських дочірніх компаніях групи: Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi.

Цим рішенням суд повністю скасував раніше накладені обмеження на корпоративні права, які були введені українськими судами.

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Нагадаємо:

Раніше, у жовтні 2023 року, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.

За даними джерел ЕП, серед арештованих активів були 100% ПрАТ "Київстар", які нібито контролювалися цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.. А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядденні якої медичні дані більшості українців, які уклали декларацію з сімейним лікарем.

Згодом, Шевченківський районний суд Києва уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами.