Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю: Качка розповів деталі

Президент України Володимир Зеленський в листі президенту США Дональду Трампу про нові можливості співпраці в оборонно-промисловому комплексі та торгівлі, серед іншого запропонував укласти угоду про вільну торгівлю.

Про це повідомив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка, передає "Інтерфакс-Україна".

Качка наголосив, що Київ зацікавлена у такій угоді, попри те, що США не є найбільшим торгівельним партнером України.

"Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія", – зазначив торгпред.

Він пояснив, що дедалі більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що відповідно створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.

"І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і, відповідно, мати відповідну угоду про вільну торгівлю", – додав Качка.

На його думку, контекст створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.

"Тому я думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, а ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку", – констатував торгпред США.

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Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.