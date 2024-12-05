В Україні оновили гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків: що заборонено

З 5 грудня 2024 року набирає чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Гігієнічних вимог до агропродовольчих ринків».

Про це повідомили у міністерстві.

Відповідно до гігієнічних вимог на агропродовольчих ринках заборонено реалізацію:

харчових продуктів, за відсутності підтвердження їхньої придатності за результатами випробувань (досліджень) акредитованою лабораторією, яка знаходиться на агропродовольчому ринку;

харчових продуктів, мінімальний термін придатності або граничний термін споживання (дата «вжити до») яких закінчились;

харчових продуктів, які через свої мікробіологічні властивості є такими, що швидко псуються, за відсутності холодильного обладнання, що дозволяє забезпечити відповідні температурні режими їх зберігання;

кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів з м’яса та риби (фарш, котлети, кров’яні та домашні ковбаси, зельц, холодець тощо) домашнього виготовлення;

м’ясних, рибних, молочних, плодоовочевих, плодово-ягідних, грибних консервів домашнього виготовлення;

зернових і круп’яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур’янів, лікарських рослин;

зіпсованих або загниваючих овочів, зелені, фруктів, ягід.

Зазначається, що оператори агропродовольчих ринків повинні забезпечити належні умови для роботи акредитованої державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, оскільки функціонування агропродовольчих ринків за відсутності акредитованої державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи заборонено.