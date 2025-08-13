Уряд хоче зобов'язати пільговиків витрачати субсидію на оплату комуналки

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким планується зобов'язати отримувачів субсидій та пільг витрачати ці гроші на сплату комунальних послуг.

Відповідний проєкт законопроєкту підготувало Міністерство соціальної політики, а текст документа є у розпорядженні ЕП.

"Метою прийняття акта є удосконалення механізму надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у частині встановлення контролю за їх цільовим використанням, а саме спрямуванням коштів державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зокрема, за даними уряду, держава щороку виділяє щонайменше 40 млрд грн на соціальну підтримку громадян для оплати комунальних послуг. Ця підтримка надається у формі субсидій (у 2025 році – 22 млрд грн) та пільг (19 млрд грн). Ці пільги надаються у грошовій формі, водночас держава не встановила чіткого обов'язку спрямовувати їх саме на оплату комунальних послуг.

Як наслідок, навіть попри виділення коштів з бюджету на виплату субсидій та пільг, заборгованість за комунальні послуги серед отримувачів таких пільг лише зростає.

"На 1 лютого 2025 року загальна сума боргу, який мали громадяни на момент звернення за наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг, становила 817,4 млн грн. З них, після 1 серпня 2024 року до Пенсійного фонду з питання надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 87,1 тис. пільговиків, по яких отримана інформація про наявність боргу у розмірі 250 млн грн", – пояснюється у документі.

Законопроєкт уряду вносить зміни до Кодексу цивільного захисту та ще 18 законів, зокрема "Про житлово-комунальні послуги", "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інші.

У всіх цих законах пропонується додати слова про обов'язок отримувачам пільг щомісяця витрачати їх на оплату житлово-комунальних послуг.

У разі ж відсутності такої оплати умови подальшого надання пільг закон пропонує визначати Кабінету міністрів.

