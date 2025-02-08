Росія захопила менше 20% корисних копалин України – Зеленський

Російські окупанти захопили менше 20% корисних копалин, але Україні потрібна допомога аби захистити те, що залишилось.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час інтервʼю для Reuters.

"Якщо ми беремо, що десь 20% нашої землі захоплено, безумовно вони захопили не 20% наших корисних копалин. Поки що менше", – сказав президент.

При цьому він наголосив, що залишок ресурсів України вкрай потребує захисту.

"Нам потрібно зупинити Путіна і захиститите, що у нас є.

Дуже багато у Дніпровській області, дуже багато у центральній Україні і на заході. на жаль, ми втратили вуголь, але я знаю, що вони теж дуже багато там втратили, бо вони не знали що робити із шахтами, затопили багато", – додав Зеленський.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.