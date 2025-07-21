РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу держорганами – Зеленський

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність", - повідомив він.

За його словами, мораторій дає необхідну основу для "повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики".

"Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців", - додав президент.

Нагадаємо:

Раніше, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу й обмеження перевірок податкової та митниці.