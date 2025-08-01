Голову БЕБ можуть призначити наступного тижня, але спочатку поліграф – Свириденко

Рішення щодо призначення нового керівника Бюро економічної безпеки можуть ухвалити вже наступного тижня.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, конкурсна комісія вже завершила роботу, а уряд отримав результати додаткових перевірок кандидата.

Свириденко також зазначила, що обговорила з кандидатом Олександром Цивінським проходження поліграфа, аби зняти публічні сумніви щодо його доброчесності.

"Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом", — заявила прем’єрка.

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Нагадаємо:

Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), заявив, що Служба безпеки України не виявила підстав для його непризначення.

На засіданні уряд вчергове не затвердив обраного конкурсною комісією з відбору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро.

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Згодом конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.

Та Кабмін не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України.