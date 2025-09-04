Рада провалила законопроєкт, що є умовою Ukraine Facility

Верховна Рада 4 вересня не підтримала законопроєкт №13150 щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Про це повідомив в телеграм народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"). Проєкт закону підтримали 206 парламентаріїв за необхідного мінімуму 226 голосів.

"Рада провалила ще один законопроєкт з Ukraine Facility. Щоб ви розуміли, дедлайн 31.03.25 вже пройшов", - прокоментував він.

На сайті Верховної Ради повідомляється, що законопроєкт №13150 передбачає створення системи забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Він визначає органи, відповідальні за адміністративний нагляд: Кабмін або уповноважений ним центральний орган - для актів обласних рад, а також обласні держадміністрації – для актів місцевих рад та їхніх виконавчих органів.

Ці органи мають право вимагати усунення порушень, а в разі відмови - звертатися до суду.

Крім того, документ передбачає створення Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування, деталізує повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері координації і контролю за законністю діяльності територіальних органів виконавчої влади

13 травня законопроєкт №13150 було прийнято за основу з вимогою доопрацювання.

Ukraine Facility - це спеціальний інструмент Європейського Союзу, який забезпечує надання Україні фінансової підтримки на суму до 50 мільярдів євро в період з 2024 по 2027 роки