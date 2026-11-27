PlayCiti почне перевірки операторів лотерей: їх не було понад 12 років
Кабінет міністрів дозволив державному агентству, яке регулює ринок азартних ігор та лотерей, PlayCiti проводити планові перевірки від час війни.
Про це повідомила пресслужба агентства.
Уряд підтримав зміни до постанови №303, які дозволять держагентству PlayCity проводити планові перевірки операторів лотерей навіть під час воєнного стану.
У агентстві додали, що понад 12 років такі перевірки не проводилися через відсутність необхідної нормативно-правової бази. У листопаді 2025 року Уряд затвердив ліцензійні умови для випуску та проведення лотерей, а у 2026 році до бюджету вперше надійшло 72,6 млн грн ліцензійних платежів. Наступний крок — забезпечити контроль за дотриманням усіх правил роботи для операторів лотерей.
Тепер PlayCity зможе комплексно перевіряти дотримання операторами лотерей вимог законодавства та ліцензійних умов. І таким чином посилиться захист прав та законних інтересів учасників лотерей.
"Запровадження ліцензійних умов і відновлення планових перевірок — послідовні етапи реформування лотерейного ринку, що забезпечать дієвий механізм державного контролю", - додали в PlayCiti.
Нагадаємо:
У лютому Українська національна лотерея (УНЛ) першою отримала ліцензію на випуск та проведення лотерей в Україні.