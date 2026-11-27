Кабінет міністрів дозволив державному агентству, яке регулює ринок азартних ігор та лотерей, PlayCiti проводити планові перевірки від час війни.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Уряд підтримав зміни до постанови №303, які дозволять держагентству PlayCity проводити планові перевірки операторів лотерей навіть під час воєнного стану.

У агентстві додали, що понад 12 років такі перевірки не проводилися через відсутність необхідної нормативно-правової бази. У листопаді 2025 року Уряд затвердив ліцензійні умови для випуску та проведення лотерей, а у 2026 році до бюджету вперше надійшло 72,6 млн грн ліцензійних платежів. Наступний крок — забезпечити контроль за дотриманням усіх правил роботи для операторів лотерей.

Тепер PlayCity зможе комплексно перевіряти дотримання операторами лотерей вимог законодавства та ліцензійних умов. І таким чином посилиться захист прав та законних інтересів учасників лотерей.

"Запровадження ліцензійних умов і відновлення планових перевірок — послідовні етапи реформування лотерейного ринку, що забезпечать дієвий механізм державного контролю", - додали в PlayCiti.

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Нагадаємо:

У лютому Українська національна лотерея (УНЛ) першою отримала ліцензію на випуск та проведення лотерей в Україні.