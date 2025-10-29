Суд вирішив взяти екскерівника "Укренерго" Кудрицького під варту

Екскерівнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,7 мільйона гривень.

Таке рішення виніс Печерський райсуд Києва.

Кудрицький перебуватиме під вартою до 26 грудня 2025 року.

Його зобов'язали не виїжджати за межі населеного пункту, де він зареєстрований, без дозволу. Носити електронний браслет й здати паспорт для виїзду за кордон.

Сам Кудрицький, до винесення рішення судом, назвав підозру у злочині абсурдною і абсолютно надуманою.

Нагадаємо:

ДБР 21 жовтня прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Хочу сказати, що жодних підозр мені не було вручено, просто був обшук", – заявив Кудрицький.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, слідчі дії проводили за підозрою у зловживанні службовим становищем та заволодінні коштами державної компанії.

Йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей, крім того, правоохоронці відкрили інші кримінальні провадження через можливі зловживання Кудрицького під час його перебування на посаді очільника "Укренерго".

28 жовтня 2025 року Державне бюро розслідувань затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.