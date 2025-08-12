Податковий комітет Ради підтримав "пільгові" законопроєкти, які забракував МВФ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні два законопроєкти про компенсацію капітальних інвестицій через податки у переробній промисловості.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Йдеться про законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають зміни до Митного та Податкового кодексів.

За його словами, законопроєкти передбачають стимулювання бізнесу, аби він відходив від сировинної моделі та інвестував у розвиток переробної промисловості.

Водночас як пише LIGA.net, під час засідання комітету Гетманцев визнав, що проти ухвалення цих законопроєктів виступив МВФ.

"Я отримав листа від Міжнародного валютного фонду. Відповідно до цього листа, МВФ не підтримує прийняття цього законопроєкту і вважає, що процедура ухвалення потребує консультацій. Ми не можемо ігнорувати цю інституцію і навряд чи будемо вживати кроки, які йдуть всупереч з його позицією, тому, безперечно, найближчим часом ці консультації будуть", – розповів Гетманцев.

Однак, попри це комітет схвалив ці законопроєкти.

"Мова йде не про деталі, а про концепт. Я б особисто хотів дати цьому концепту право на життя. Бо якщо, скажімо, ми взагалі відмовимося розглядати на комітеті, то багато шансів буде поховати його ненародженим", – пояснив депутат.

Нагадаємо:

Законопроєкти №13414 і №13415 передбачають пільгові умови оподаткування на 10 років (у 2026-2035 роках) для інвесторів у сфері переробної промисловості.

Розмір податкових та митних пільг залежатиме від обсягу інвестицій. Так, від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%, від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%, від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.

Пільги включають: