Уряд почне формувати комісію з відбору нового керівника митниці

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд наступного засідання уряду рішення щодо формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

Про це вона повідомила в Телеграм.

За її словами, важливо провести цей відбір прозоро та професійно.

"Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів підготувало план структурної реформи митниці. Він складається із багатьох кроків, які уряд і парламент мають впровадити до 2030 року.