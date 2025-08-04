Глава САП особисто розмовляв з Кауфманом про "рекордну" угоду – експрокурор

Наприкінці вересня 2023 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко ініціював етапування бізнесмена Бориса Кауфмана — фігуранта справи про заволодіння майном Одеського аеропорту — із СІЗО на розмову до САП.

Про це в інтерв’ю hromadske розповів Станіслав Броневицький — колишній прокурор САП і старший групи прокурорів у справі про заволодіння майном Одеського аеропорту.

Броневицький стверджує, що це був перший випадок у його практиці, коли керівник САП був присутній на розмові з фігурантом кримінального провадження.

"Як правило, за розслідування відповідає конкретний прокурор. І якщо щось цікаво керівнику, то цей прокурор доповідає, а не привозять фігуранта для того, щоб вони між собою поспілкувалися!, — додав Броневицький.

За словами експрокурора, розмова стосувалася можливості укладення угоди з фігурантом.

"Етапували пана Кауфмана, прибули його захисники, був присутній детектив Станіслав Браверман і, відповідно, керівник САП пан Клименко. Така розмова відбулася в САП. Тобто ми вже на той момент з детективом бачили нестримне бажання укласти з ними оцю угоду", — розповів Броневицький.

Як повідомлялося, Кауфман та інші фігуранти справи про схему з аеропортом "Одеса" уклали угоду із САП, зобов’язавшись відшкодувати 1 млрд грн. У результаті фігурантів звільнили від покарання із встановленням іспитового строку.

Броневицький заявив, що на початку 2025 року також сталося об’єднання двох проваджень в одне: про заволодіння майном аеропорту і про створення злочинної організації (де фігурували ті самі бізнесмени).

"Відповідно, питання подальшої угоди стосується двох кримінальних проваджень: провадження щодо аеропорту і провадження щодо злочинної організації. Укладення цієї угоди дало фігурантам змогу розв’язати свої справи одномоментно", — заявив Броневицький.

За його словами, це були паралельні розслідування, які стосувалися різних часових періодів: справа щодо аеропорту стосувалася подій 2011 року, а справа про організовану злочинну групу — це події 2021 року.

"І там, і там серед підозрюваних були пан Кауфман та пан Борухович. Їхні дії, за версією досудового розслідування, у другій справі були кваліфіковані за ст. 255 ККУ — створення злочинної організації. Мені відомо, що там тільки щодо одного епізоду — за будівництво на певній земельній ділянці в Одесі — вимагалося 10 млн доларів", — розповів експрокурор.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 12 червня затвердив угоду про визнання винуватості семи учасників злочинної організації, вони сплатять рекордну суму - один мільярд гривень.

Їх звинувачували у справі про заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".

Обвинуваченими у цій справі були колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв (батько нардепа Олексія Гончаренка з партії "Європейська солідарність"), бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович (раніше – Олександр Грановський).