Міноборони почало реорганізацію закупівельної агенції: ключові етапи реформи

1 травня 2025 року міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про початок реорганізації закупівельної агенції Міністерства оборони — Державного оператора тилу (ДОТ). Її діяльність буде синхронізована з роботою Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яка забезпечує Сили оборони озброєнням.

Про це повідомили в міністерстві.

В Міністерстві оборони розʼяснили ключові етапи реформи, яка триватиме у наступні місяці.

За словами начальника Головного управління контролю оборонних закупівель Сергія Булавкоа, об’єднання ДОТ і АОЗ відбудеться після завершення воєнного стану, а на перехідному етапі буде підготовлено необхідну нормативну базу.

Головою Комісії з реорганізації призначено директора АОЗ Арсена Жумаділова.

За його словами, хоча об’єднання агенцій заплановано після завершення бойових дій, готуватися до цього необхідно вже сьогодні.

"Після війни видатки на оборону скоротяться. Це означає, що утримання двох окремих агенцій буде фінансово недоцільним", - зазначив Жумаділов.

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Нагадаємо:

Міністерство оборони 6 березня призначило на посаду директора Агентства оборонних закупівель Арсена Жумаділова. До цього його очолювала Марина Безрукова, у якої був конфлікт з Умєровим, а Жумаділов керував Державним оператором тилу.

Жумаділов заявляв, що під час керівництва АОЗ Марини Безрукової, установа керувалась вручну, а процеси не були налагоджені.

Про бажання Міністерства оборони об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство Умєров розповідав ще у вересні 2024 року.