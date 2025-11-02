Вся Донецька область знеструмлена

На Донеччині в національній електромережі почалися аварійні відключення через ворожі удари по інфраструктурі. Вся область знеструмлена.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що фахівці займаються розв'язанням проблеми.

"Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене", - запевнив Філашкін.

У Міненерго повідомили, що після ворожих атак по енергооб'єктах, також частково знеструмлені споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині.

Нагадаємо:

У ніч на 31 жовтня противник здійснив чергову атаку ударними дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури Одеської області.