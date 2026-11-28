Київський районний суд Полтави призначив командиру взводу ЗСУ п'ять років позбавлення волі за недбалість, яка призвела до втрати 84 FPV-дронів вартістю 1,46 млн грн, та звільнив його від відбування покарання з однорічним іспитовим строком.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Прокурори довели, що командир не забезпечив належних умов зберігання військового майна у Слов'янську Донецької області.

У період із 17 липня 2025 року до 7 січня 2026 року було втрачено 28 безпілотників Shuriken вартістю 389,2 тис. грн та 56 дронів "Джміль 4.5.0" вартістю 1,07 млн грн.

Усі 84 безпілотники знайшли та вилучили 7 січня під час розслідування іншого кримінального провадження. Згодом їх повернули військовій частині.

За даними прокуратури, обвинувачений повністю визнав вину, розкаявся та ще під час досудового розслідування відшкодував 1,46 млн грн збитків.

Призначаючи покарання, суд також урахував його державні нагороди, участь у відсічі російської агресії, позитивну характеристику від командування та додатковий переказ 100 тис. грн на потреби ЗСУ.

Військового визнали винним у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу.

Нагадаємо:

23 квітня ДБР повідомило про завершення розслідування та передачу справи до суду. Бюро уточнювало, що втрачені дрони виявили під час розслідування іншої справи, пов'язаної з незаконним обігом зброї.