Контракти з заводом, який постачав браковані міни, не припинятимуть – АОЗ

Із заводом на Дніпропетровщині, керівництво якого підозрюють у постачанні на фронт бракованих мінометних снарядів, продовжать укладати контракти.

Про це повідомив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов, пише Оборонка з посиланням на hromadske.

Він зауважив, що підприємство справді є контрагентом агенції, проте це не ключовий постачальник мінних боєприпасів до армії України. Водночас Арсен Жумаділов додав, що затримання керівників заводу не вплинуло на його подальшу роботу.

Також директор АОЗ уточнив, що проблем з якістю боєприпасів, які раніше мали місце, більше не спостерігаються. За словами Арсена Жумаділова, одна чи кілька партій неякісної номенклатури озброєння не є достатньою підставою для того, щоб припинити контрактування з таким заводом.

"Ми, Агенція оборонних закупівель, є ключовою закупівельною агенцією. І якщо ми не будемо контрактувати те чи інше підприємство оборонної сфери, то воно просто закриється. Якщо немає серйозних підстав для припинення контрактування, то підприємство має провести роботу над помилками й продовжити працювати", – підкреслив директор АОЗ.

На його думку, завод не можна віднести до "чорного списку". Все тому, що до нього потрапляють підприємства, які заборгували перед агенцією або керівників яких підозрюють у корупційних схемах.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. Затримано гендиректора заводу на Дніпропетровщині та його першого заступника.

Нагадаємо, що восени 2024 року стався скандал із постачанням бракованих мін на фронт. Виявилося, що один з оборонних заводів відвантажив військовим десятки тисяч боєприпасів з неякісними комплектуючими, а також зірвало терміни постачання боєприпасів за контрактом із Міністерством оборони.

Раніше Мінстратегпром заявив, що підприємство замінило усі браковані міни, а також вдосконалило їхню технологію та контроль якості.