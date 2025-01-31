Безрукова попросила Зеленського втрутитися в конфлікт довкола АОЗ

Директорка ДП "Агенція оборонних закупівель" Марина Безрукова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися у конфліктну ситуацію, що виникла довкола АОЗ.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала відкритий лист до Зеленського.

"Суть проблеми полягає не просто у спробі звільнити мене, а у фактичному руйнуванні інституції із порушенням всіх можливих законів та міжнародних зобов’язань України", – написала Безрукова.

За її словами, через зміну керівника робота агенції була фактично заблокована на цілий тиждень. Безрукова вважає, що така ситуація загрожує критично важливим постачанням для ЗСУ, підриває довіру міжнародних партнерів та шкодить безпеці країни.

"Забезпечення потреб ЗСУ потребує іншого темпу роботи. Неможливо ефективно керувати агенцією, працюючи кілька годин на день за сумісництвом", – йдеться у відкритому листі.

Безрукова просить Зеленського про три важливі речі:

1. Зупинити руйнування Агенції оборонних закупівель.

2. Гарантувати розв’язання конфлікту виключно у правовий спосіб.

3. Забезпечити повноцінну і стабільну роботу АОЗ, без тиску, блокувань та атак.

Нагадаємо:

Наглядова рада АОЗ вирішила продовжити контракт з Безруковою на рік, а Міністерство оборони відмовилося погодити це рішення. Безрукову відсторонили від посади для службового розслідування та призначили тимчасового виконувача обов'язків – Арсена Жумаділова з Державного оператора тилу.

31 січня Міністерство юстиції пояснило статуси керівників ДП "Агенція оборонних закупівель", які останній тиждень постійно змінювалися: Безрукова – директорка АОЗ, але відсторонена, Жумаділов – т.в.о.

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо державного підприємства "Агенція оборонних закупівель". Її робота паралізована.