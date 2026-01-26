У Києві через тривогу змінили рух метро

Через тривалу повітряну тривогу у Києві обмежили рух "червоної" гілки метро.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, рух на "червоній" гілці здійснюється наступним чином:

у напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Берестейська";

у напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко".

Повітряна тривога у Києві триває вже більше 3-х годин.

