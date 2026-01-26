У Києві через тривогу змінили рух метро
У Києві через тривогу змінили рух метро
КП Київський метрополітен
Через тривалу повітряну тривогу у Києві обмежили рух "червоної" гілки метро.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Так, рух на "червоній" гілці здійснюється наступним чином:
- у напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Берестейська";
- у напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко".
Повітряна тривога у Києві триває вже більше 3-х годин.
Нагадаємо:
У ніч проти 24 січня під час російського масованого обстрілу в Києві постраждав заповідник "Києво-Печерська лавра". Це вперше з початку повномасштабного вторгнення. Востаннє на території фіксували руйнування під час Другої світової війни.