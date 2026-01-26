Українська правда
У Києві через тривогу змінили рух метро

Володимир Тунік-Фриз — 26 січня, 17:56
Через тривалу повітряну тривогу у Києві обмежили рух "червоної" гілки метро.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, рух на "червоній" гілці здійснюється наступним чином:

  • у напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Берестейська";
  • у напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко".

Повітряна тривога у Києві триває вже більше 3-х годин.

Нагадаємо:

У ніч проти 24 січня під час російського масованого обстрілу в Києві постраждав заповідник "Києво-Печерська лавра". Це вперше з початку повномасштабного вторгнення. Востаннє на території фіксували руйнування під час Другої світової війни.

