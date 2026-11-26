Новини 26 листопада: уряд зобов’язав міста підготуватися до відключень води
Про що сьогодні говорили?
Про Росію. Обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за понад 20 років, оскільки Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи.
У Башкортостані РФ після атаки безпілотників виникла пожежа на станції "Субханкулово" – великому вузлі системи магістральних нафтопроводів "Транснефти".
Російська влада за 5 років війни з Україною витратила на військові потреби на 43,6 трлн рублів більше, ніж могла б витратити в мирний час.
Про бізнес. Група компаній "Блумі", якій належить бренд "Сніжна Панда", припиняє виробництво в Україні після російських атак, що знищили виробничі приміщення та обладнання.
Про Світовий банк. Світовий банк надав Україні 450 мільйонів доларів на підтримку бізнесу і відбудови, при чому кошти надаються за досягнуті показники.
Про воду. Уряд опублікував розпорядження про заходи щодо забезпечення готовності та завчасного реагування у містах з чисельністю населення понад сто тисяч осіб на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій.
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