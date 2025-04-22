Курс валют на 22 квітня: євро різко подорожчав і встановив новий рекорд
Станом на 22 квітня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 2 копійки, євро подорожчав на 74 копійки.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,37 грн, євро - 47,76 грн, встановивши новий рекорд (на 21 квітня долар - 41,39 грн, євро - 47,02 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,00 - 41,11 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,30 - 47,65 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,00 - 41,60 грн (курс на 21 квітня - 41,00 - 41,60 грн);
- Євро - 47,00 - 48,00 грн (курс на 21 квітня - 46,90 - 47,90 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;
- Ощадбанк - 40,95 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк - 40,95 - 41,60 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;
- Райффайзен - 41,00 - 41,58 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили такі:
- Приватбанк - 47,10 - 48,10 грн;
- Ощадбанк - 47,10 - 48,10 грн;
- Укрсиббанк - 46,90 - 48,20 грн;
- ПУМБ - 47,00 - 48,00 грн;
- Райффайзен - 47,00 - 48,05 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,65 грн.
Нагадаємо:
Курс євро підскочить на гривню, чим оновить історичний максимум.
Офіційний курс євро до гривні у вівторок 15 квітня встановить новий рекорд - 47 гривень.