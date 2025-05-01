Держборг України зріс майже на 104 мільярди

Державний та гарантований державою борг України у березні 2025 року збільшився на 103,48 млрд грн - до 7 123,25 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Станом на 31 березня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 123,25 млрд грн, або 171,73 млрд дол США.

У березні 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 103,48 млрд грн, а в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,64 млрд дол США.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що загальний державний борг України у 2025 році зросте до 110% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зменшиться наступного року до 108,5% з подальшою тенденцією до зниження.