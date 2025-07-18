Видатки державного бюджету зросли на понад 20%: на що пішли 1,9 трильйона
Видатки загального фонду державного бюджету у червні 2025 року становили 337,4 млрд грн, а загалом за перше півріччя - 1,9 трлн грн, що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, видатки на безпеку та оборону становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків держбюджету.
У червні уряд профінансував 337,4 млрд грн державних видатків, у тому числі 187,6 млрд – на безпеку та оборону.
Структура видатків у червні за економічною класифікацією виглядає так:
- 127,2 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями, при цьому міністерство не уточнило суму видатків на грошове утримання військовослужбовців, хоча раніше вказувало;
- 47,2 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій);
- 43,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг, у тому числі для ЗСУ;
- 34,3 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі на придбання товарів для ЗСУ;
- 43,2 млрд грн – на обслуговування державного боргу;
- 29 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.
Видатки на оборону з початку року зросли пропорційно до загального бюджету й залишаються основним драйвером збільшення витрат.
Нагадаємо:
Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до державного бюджету на 2025 рік. Видатки збільшили на 450 млрд грн.