Енергетики посилили відключення світла у Києві та 3 областях
За вказівкою "Укренерго" з 13:00 додалась ще одна черга відключень у Києві, Київщині, Одещині та Дніпропетровщині.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Київ:
1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Київщина:
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Одещина:
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Дніпропетровщина:
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що у вівторок 26 листопада графіки відключення електроенергії будуть застосовувати з 7:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00.