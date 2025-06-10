Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Укрпошта" змінила умови відправлень

Віктор Волокіта — 10 червня, 16:15
Укрпошта змінила умови відправлень
Getty Images

"Укрпошта" оновлює умови приймання відправлень із післяплатою для фізичних осіб. З 1 липня запроваджуються нові ліміти на грошові операції у відділеннях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Згідно з проведеним ризик-аналізом ми оновлюємо умови приймання відправлень із післяплатою. Але таким чином, що більшість наших клієнтів цього не відчує. А в інших буде час підготуватися до змін", – йдеться у повідомленні.

З 1 липня ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам будуть такими:

  • максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 100 тис. грн;
  • максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 10 шт.

Водночас ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку не зміняться:

  • максимальна сума платіжних операцій на день – 29 999 грн;
  • кількість платіжних операцій упродовж одного дня – до 50 шт.;
  • максимальна сума платіжних операцій на місяць – 250 тис. грн;
  • кількість платіжних операцій упродовж одного місяця – до 500 шт.

"Цього вдосталь будь-кому, хто не веде підприємницької діяльності. Якщо ж ви маєте намір чи вже продаєте товари, варто відкрити ФОП або вибрати іншу легальну форму роботи", – розповіли в "Укрпошті".

Нагадаємо:

З 9 червня на "Укрпошті" можна буде отримувати до 5 посилок поза чергою.

Укрпошта

Останні новини