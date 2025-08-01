"Укргазбанк" продав центральний офіс: переїжджає в інший

Державний "Укргазбанк" продав свій центральний офіс у Печерському районі столиці за 317,9 млн грн та до 1 листопада переїде в приміщення, яке раніше орендував ПриватБанк.

Про це йдеться на сайті ProZorrо, передає "Інтерфакс-Україна".

Укргазбанк продав свій офіс на вул. Старонаводницькій, 19, 21, 23 у Печерському районі Києва.

Аукціон з продажу приміщення тривав з 27 червня 2025 року, а завершився 14 липня. Початкова вартість об’єкта становила 341,8 млн грн, але згодом знизили до 317,9 млн грн. У торгах взяв участь лише один покупець — ТОВ "Доля і Ко. ЛТД", яке офіційно стало новим власником.

Власниками компанії є члени родини Татарінцевих: Ярослав (40% статутного капіталу), Лариса (30%) і Андрій (30%). Генеральною директоркою значиться Лариса Татарінцева.

Як з’ясувало видання "Телеграф", новою адресою "Укргазбанку" стане будівля на вул. Ковпака, 29 у Голосіївському районі столиці — саме тут раніше розміщувався центральний офіс Укрсоцбанку, а згодом працював ПриватБанк.

Тепер цю локацію орендує Укргазбанк, який уже підписав п’ятирічну угоду і планує остаточний переїзд до 1 листопада 2025 року.

Нагадаємо:

Приватизація державних Укргазбанку та Сенс Банку цього року неможлива через тривалий процес підготовки, проте перспективи їхнього продажу залишаються високими.