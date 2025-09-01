Угода про надра: Свириденко назвала, хто представлятиме Україну у інвестфонді із США

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила, хто представлятиме Україну у інвестиційному фонді, який створили у межах угоди про надра Україна та США.

Про це Свириденко повідомила на своїй сторінці у Telegram.

"Уряд делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови.

Українську сторону представлятимуть Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник Міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич", – йдеться у повідомленні.

Перше засідання ради фонду планують на 3 вересня 2025 року. На ньому рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

Нагадаємо:

1 травня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Financial Times повідомило, що підписання рамкової угоди про використання надр між Україною та США опинилось під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.

Як пише Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки.

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

Свириденко оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.