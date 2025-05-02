Три мільярди євро заморожених російських коштів передадуть західним інвесторам

Європейська компанія Euroclear передасть €3 млрд заморожених російських коштів західним інвесторам, які працювали у РФ і кошти яких минулого року Москва конфіскувала.

Про це, посилаючись на джерела, повідомляє агентство Reuters.

За даними агентства, компанія Euroclear планує вилучити та перерозподілити ці російські кошти, заморожені у бельгійській фірмі.

Це — частина з €10 млрд, які належать російським компаніям і фізичним особам, що потрапили під санкції Брюсселя.

За інформацією агентства, така можливість з'явилася у влади ЄС у 2024 році після зміни санкционного режиму. Компетентний орган надав дозвіл на розгляд компенсаційних сум та їх використання.

Як зазначає Reuters, цей крок знаменує новий рівень заходів з боку Європи. Наприкінці минулого року Європейський Союз змінив режим санкцій, дозволивши виплату коштів західним інвесторам за таких обставин.

У минулому Захід планував надання позик та платежів Україні з відсотків за замороженими російськими активами. Президент Росії Володимир Путін назвав це крадіжкою.

Заплановані виплати називають відповіддю на наказ російського уряду про конфіскацію мільярдів у західних інвесторів.

Європейський Союз заморозив сотні мільярдів російських активів, включаючи резерви центрального банку, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що стало безпрецедентним кроком.

Зазначимо, що Euroclear – це фінансова група, яка базується в Бельгії та спеціалізується на цінних паперах. Наприкінці 2000 року Euroclear передали дочірній компанії Euroclear Bank. У ньому зберігається більшість російського капіталу, який вилучають через міжнародні санкції.

За даними Reuters, на рахунках Euroclear знаходиться понад €180 млрд, і це левова частка санкційного російського капіталу в Європі. При чому Euroclear перебуває під тиском інвесторів, які намагаються повернути ці кошти. Як повідомили джерела агентства, проти Euroclear подали приблизно сто судових позовів.

Москва минулого року попередила, що вживе заходів у відповідь, якщо її заморожені активи будуть вилучені та використані для України, і на початку цього року внесла зміни до закону, що дозволили їй це зробити.

За даними Reuters, за останні місяці Москва вилучила €3 ​​млрд, що зберігалася Euroclear у депозитарії в Росії, щоб компенсувати російським інвесторам, які постраждали від західних санкцій.

Нагадаємо:

Уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що дізнатись про новий 17-й санкційний пакет Євросоюзу проти РФ можна буде не раніше кінця травня.

За його словами, санкції мають суттєвий економічний вплив на Росію. Її оборонно-промисловий комплект позбавлять можливості розвитку.



