В Україні за рік суттєво зросла кількість мільйонерів

За підсумками 2024 року в Україні більше 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень, що на 6,6 тис. осіб більше у порівнянні з попереднім періодом.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

За його інформацією, загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.

Зокрема, один з мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет – понад 4,6 млрд гривень.

За словами Кравченка, загалом подано понад 170 тисяч декларацій на 326 млрд гривень. У порівнянні з попереднім роком це більше на 107 млрд гривень.

За результатами декларування, громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 8,1 млрд грн та військового збору – понад 1,5 млрд гривень.

Найбільші суми задекларували мешканці:

– Києва – 156 млрд грн,

– Дніпропетровщини – майже 30 млрд грн,

– Львівщини – 18,2 млрд грн,

– Київської області – 17,5 млрд грн.

Крім того, найбільші суми доходів, які декларували громадяни:

– іноземні доходи – 34,2 млрд грн,

– спадщину та дарування – 13,6 млрд грн,

– доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна – 6,8 млрд грн,

– інвестиційні доходи – 4,9 млрд грн,

– інші оподатковувані доходи – 4 млрд грн,

– доходи від здавання майна в оренду – 3,4 млрд гривень.

Як зазначив Кравченко, понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку – і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 36 млн гривень.

Нагадаємо:

У січні українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій. Загальний задекларований дохід – 16,2 млрд грн, що на 17% або 2,3 млрд грн менше, ніж у січні 2024 року.