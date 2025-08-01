В Україні запрацює відкритий банкінг: що це і які переваги дасть користувачам?

Українці зможуть передавати свою банківську інформацію третім особам. Наскільки це безпечно і як вплине на фінансовий ринок?

1 серпні в Україні набули чинності норми закону, які запроваджують концепцію відкритого банкінгу. Це означає, що банки та небанківські компанії, у яких відкриті рахунки українців, будуть зобов'язані надавати інформацію про такі рахунки третім особам на вимогу клієнта.

Потенційно відкритий банкінг може суттєво вплинути на розвиток фінансового сектору, адже запустить появу цілої низки фінтех-стартапів, що оперуватимуть банківськими даними клієнтів і пропонуватимуть їм нові продукти.

Змінитися може і ландшафт фінансового ринку, адже тепер великим роздрібним банкам з прогресивними мобільними застосунками буде легше переманювати клієнтів з інших фінустанов.

Коли українці зможуть скористатися першими продуктами відкритого банкінгу? Як він працюватиме та наскільки безпечний?

Що таке відкритий банкінг

Під поняттям "відкритий банкінг" прийнято розуміти здатність банків та фінансових компаній надавати банківську інформацію клієнта за його згодою та дорученням. Ідеться про обмін даними про банківські рахунки, їх валюту чи залишки за ними.

Такий обмін може ініціювати лише клієнт, якщо вирішить передати ці дані третій стороні. Натомість банк чи фінансова компанія, у якій такий клієнт має відкритий рахунок, буде зобов'язана ці дані надати. При цьому сам рахунок, як і кошти на ньому, залишатимуться в тій фінансовій установі, де вони були відкриті.

Що це означатиме? Наприклад, в особи відкрито кілька рахунків у різних банках. Аби переглянути баланси за цими рахунками чи здійснити з ними операції, клієнту потрібно заходити в застосунок кожного окремого банку. Відкритий банкінг дозволить клієнту передати таку інформацію або в один банк, або третій стороні.

Остання може створити власний застосунок, у якому клієнт матиме доступ до інформації про свої рахунки в різних банках і з якого зможе ними керувати.

Обмін такою банківською інформацією відбуватиметься через спеціалізовані інтерфейси (API) – сукупність правил, за допомогою яких одні програми взаємодіють та обмінюються інформацією між собою. Обмін даними за допомогою API доволі поширений. Наприклад, коли якийсь сайт за допомогою API відображає на своїй сторінці дані про погоду в певному регіоні або курс валют, які бере з іншого сервісу. Те саме відбуватиметься і з даними про банківський рахунок.

Наскільки це безпечно

Збереження банківської інформації завжди було доволі чутливим питанням. Щоразу, коли в Україні намагаються хоч якось підважити конфіденційність такої інформації, розкрити її перед державними правоохоронними або фіскальними органами, такі спроби одразу ж наштовхуються на спротив суспільства.

Проте відкритий банкінг передбачає добровільну згоду клієнта на передавання своїх даних фінансовим або нефінансовим компаніям. Отже, доступ до цієї інформації залишатиметься закритим від державних органів, зокрема податкової.

Технічна сторона процесу теж максимально безпечна, розповів у подкасті "Хроніки економіки" заступник голови Національного банку Олексій Шабан. "API – це програмний інтерфейс. Третя сторона звертається до цього інтерфейсу, який відкрив банк, і робить правильний запит. На виході вона отримує певний набір даних. Це відбувається захищеними, зашифрованими каналами", – запевняє він.

Компанії, які отримуватимуть фінансову інформацію в межах відкритого банкінгу, регулюватимуться НБУ. Аби такі компанії змогли отримувати банківські дані, вони повинні будуть пройти авторизацію в Нацбанку та потрапити в спеціальний реєстр.

НБУ встановлюватиме до них вимоги, виконання яких гарантуватиме захищеність банківських даних клієнтів. Регулятор акцентує увагу на безпечності того, як клієнт банку зможе надавати доступ до своєї фінансової інформації третім сторонам.

"Усе відбувається за згодою користувача. Ця згода також передбачає посилену автентифікацію. Потрібно буде не лише ввести пароль від банківського застосунку, а й підтвердити особу через Face ID чи смс-повідомлення", – зазначає Шабан.

Які переваги

Головною перевагою відкритого банкінгу для клієнтів є те, що ця технологія стимулюватиме появу зручних фінансових сервісів. Наприклад, застосунків на кшталт "гаманців", у яких клієнт зможе зберігати та відстежувати інформацію про всі свої рахунки, або програм, за допомогою яких користувач зможе відстежувати власні витрати та вести індивідуальний бюджет. Таких прикладів може бути безліч.

Переваги зможуть відчути не лише фізособи, а й корпоративні клієнти, зазначає Шабан. Відкритий банкінг дозволить компаніям інтегрувати в одному застосунку інформацію про відкриті рахунки своїх дочірніх компаній чи філій, що може значно спростити ведення звітності та підвищити керованість підприємством.

Для банків можливість обмінюватися фінансовою інформацією клієнтів може підвищити конкурентне середовище. Наприклад, аби скористатися хорошим інтернет-банкінгом, не потрібно бути клієнтом того банку, який його розробив. Достатньо надати цьому банку дані про рахунок, який клієнт відкрив в іншому.

Це безкоштовно?

У Національному банку запевняють, що клієнти не будуть нічого доплачувати за дозвіл на користування своєю банківською інформацією третіми сторонами.

"API поділяються на базові та комерційні. Базові – це ті, що банки мають відкрити і за що вони не мають права брати платню ні зі свого клієнта, ні з третьої компанії. Комерційні API – це предмет для домовленості між банками і третіми сторонами. На користувачеві це позначитися не має", – заявив Шабан.

Коли це запрацює

Хоча офіційно відкритий банкінг починає працювати з 1 серпня, проте перші відповідні продукти з'являться нескоро. Щонайменше через те, що закон дає банкам пʼять місяців на адаптацію своєї діяльності до нових вимог.

Та й на запуск нового фінтех-стартапу, що використовуватиме відкритий банкінг, може піти не один місяць. Щонайменше на те, аби компанія-розробник могла виконати всі вимоги Нацбанку та пройти процедуру авторизації.

Дещо швидше перевагами відкритого банкінгу зможуть скористатися самі банки. "Для банків авторизація простіша, бо вони вже виконують вимоги до системи управління ризиками та кібербезпеки, збереження даних клієнтів. Тобто вони вже давно виконали ці регуляції, НБУ їх періодично перевіряє", – зазначає Шабан.

Він повідомив, що гравці ринку хотіли б мати у своїх банківських застосунках інформацію про рахунки клієнтів, відкриті в інших фінустановах. "Упевнений, що є пара банків, які бачать бізнес-кейс у тому, щоб бути ініціатором платежів з рахунків інших банків. Стосовно небанків такої інформації поки що немає", – додав він.