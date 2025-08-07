ЦБ РФ прогнозує нульове зростання економіки до кінця року

Центробанк Росії попереджає, що економіка країни може зупинити зростання вже до кінця 2025 року.

Про це пише The Moscow Times.

В оновленому макропрогнозі регулятора йдеться про суттєве уповільнення: якщо в першому кварталі ВВП додав лише 1,4% проти 4,1% за підсумками попереднього року, то у другому кварталі зростання склало 1,8%, а у третьому, за оцінкою ЦБ, воно сповільниться до 1,6%. У четвертому кварталі зростання може зупинитися зовсім — прогноз становить від 0 до 1%.

У підсумку середньорічне зростання в 2025 році очікується на рівні 1–2%, а у 2026 році — не більше 0,5–1,5%, що, по суті, означає початок стагнації.

Для порівняння, світова економіка, за оцінкою ЦБ, зросте майже втричі швидше — на 3,1% цього року і 2,9% наступного. Економіка Китаю — ще динамічніше: на 4,9% і 4,8% відповідно.

Попри рекордне зростання ВВП у 2023–2024 роках, зумовлене збільшенням військових витрат та держзамовлень, нині на економіку починають тиснути наслідки війни, західних санкцій, брак робочої сили та високі відсоткові ставки.

Аналітики Bloomberg зазначають, що в багатьох секторах вже фіксуються ознаки кризи: вугледобувні компанії зазнають мільярдних збитків, нафтогазові та металургійні підприємства демонструють падіння прибутків, а автопром масово скорочує виробництво через слабкий попит.

ЦБ описує це як зниження перегрітості економіки та повернення до "збалансованої" траєкторії, однак експерти називають це евфемізмом, за яким ховається в’ялий і нестійкий ріст. За словами економістів, Кремль може терпіти період низького зростання, але за умови, що ціни на нафту не впадуть ще сильніше — інакше державні доходи зазнають серйозного скорочення.

Нагадаємо:

Центробанк РФ зафіксував рекордне зростання тіньового відтоку капіталу:за 1 квартал 2025 року в платіжному балансі накопичилося $14,7 млрд так званих "чистих помилок і пропусків".

З кінця минулого року річне зростання економіки РФ впало приблизно з 5% до нуля через інфляцію, військові інвестиції та зниження цін на нафту на тлі мит Трампа.

У РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію.