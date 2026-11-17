Ощадбанк послідовно розширює можливості фінансування українського бізнесу та муніципалітетів, використовуючи інструменти розподілу ризиків і партнерську підтримку міжнародних фінансових інституцій. Цей досвід банк представив під час міжнародної виставки та конференції ReBuild Ukraine: Construction & Energy, що відбулась 12-13 листопада у Варшаві.

Під час панельної дискусії "Ведення бізнесу в Україні під час війни — стійкість на практиці", організованої Європейською комісією, членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька розповіла про зміни в потребах клієнтів та роль фінансових інструментів у підтримці підприємців під час війни. За п'ять років частка кредитного портфеля мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ), покрита гарантіями та іншими інструментами розподілу ризиків, зросла з 33,9% у 2021 році до 47,8% у 2026-му.

"Доступ до фінансування не повинен визначатись виключно обсягом застави. Ми оцінюємо передусім життєздатність бізнесу, його грошові потоки та ринки збуту. Саме тому інструменти розподілу ризиків для нас є настільки важливими: протягом п'яти років частка портфеля, покрита гарантіями, зросла з 33,9% до 47,8%", — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька.

Змінилась і структура кредитного портфеля ММСБ за галузями. Частка промисловості зросла з 18,1% у 2021 році до 27,8% у 2026-му, тобто майже на 10 відсоткових пунктів. Водночас частка торгівлі скоротилася з 17,3% до 12,1%, будівництва — з 4,3% до 2,2%. Найбільшу частку портфеля й надалі формує аграрний сектор — 46,5%.

Потреби підприємців у фінансуванні також зазнали змін. Якщо на початку повномасштабного вторгнення бізнес переважно залучав кошти для підтримки поточної діяльності, релокації та відновлення ланцюгів постачання, то зараз дедалі більше інвестує в обладнання, автоматизацію, модернізацію, розширення виробництва та енергонезалежність.

Ця тенденція відображається і в структурі кредитування: частка інвестиційних кредитів у портфелі ММСБ Ощадбанку зросла з 26,7% у 2021 році до 41,1% у 2026-му.

"Зміна потреб бізнесу відображається також у структурі кредитування. Якщо на початку повномасштабної війни підприємці переважно залучали кошти для підтримки поточної діяльності, то сьогодні дедалі активніше інвестують у розвиток. Частка інвестиційних кредитів у портфелі ММСБ Ощадбанку зросла з 26,7% у 2021 році до 41,1% у 2026-му. Це свідчить про готовність українських підприємств вкладати кошти в модернізацію та розширення виробництва навіть в умовах війни. Завдання банку — забезпечувати доступ до фінансування, яке відповідає цим потребам ", — наголосила членкиня правління Ощадбанку.

Окремою темою на ReBuild Ukraine 2026 стало фінансування муніципальної інфраструктури. На воркшопі "Фінансування муніципальної інфраструктури в рамках Ukraine Investment Framework" Наталя Буткова-Вітвіцька представила досвід Ощаду у співпраці з територіальними громадами та можливості залучення інвестицій у їх розвиток.

Наразі Ощадбанк опрацьовує 30 проєктних пропозицій громад із загальною потребою у фінансуванні близько 15 млн євро. Ініціативи стосуються модернізації закладів освіти, розвитку комунальної інфраструктури та посилення енергетичної стійкості громад.

"Ми бачимо значний запит громад на фінансування інфраструктурних ініціатив. Наразі опрацьовуємо 30 проєктних пропозицій із загальною потребою близько 15 млн євро. Водночас важливо, щоб громади мали доступ не лише до кредитних ресурсів, а й до грантової підтримки та експертного супроводу. Саме поєднання цих інструментів дає змогу реалізовувати проєкти, які можуть бути складними для місцевих бюджетів", — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька.

Ощадбанк пропонує громадам кредитні рішення обсягом до 25 млн євро строком до 20 років. Фінансування може передбачати грантову складову до 50%, не потребує комісії за видачу та заставного забезпечення. З 2021 року обсяг укладених банком угод із фінансування муніципалітетів перевищив 320 млн євро. Станом на 1 жовтня 2026 року частка Ощадбанку на ринку муніципального фінансування становила 58%.

За результатами опитування 146 представників громад головною перешкодою для реалізації інфраструктурних проєктів 47% респондентів назвали брак фінансування. Ще 23% вказали на нестачу кваліфікованих фахівців та експертизи, 16% — на складнощі з підготовкою проєктної документації.

Ощадбанк продовжує розвивати співпрацю з територіальними громадами та міжнародними фінансовими організаціями, розширюючи можливості залучення інвестицій для відновлення й модернізації місцевої інфраструктури. Банк відкритий до фінансування ініціатив громад різного масштабу, зокрема невеликих громад, які потребують ресурсів для оновлення комунального господарства та посилення енергетичної стійкості.

Більше про можливості фінансування — на сайті Ощадбанку.